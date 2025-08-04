Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5%, giao nhiệm vụ cho từng bộ, địa phương, doanh nghiệp

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 sắp diễn ra.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại phiên họp, Thường trực Chính phủ và các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong tháng 7, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhiều diễn biến mới xuất hiện.

Trong nước, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm, kiên định với mục tiêu, linh hoạt, bản lĩnh, quyết liệt trong triển khai công việc, sẵn sàng các kịch bản và chủ động ứng phó với tình hình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công việc, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết của Quốc hội; thực hiện 3 đột phá chiến lược, 4 nghị quyết trụ cột, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; xử lý vướng mắc của hệ thống pháp luật và tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng, được quốc tế, người dân, doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,3-8,5%.

Nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm, là tháng đầu tiên trên 50 điểm từ đầu Quý II đến nay.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích, nhấn mạnh thêm một số nội dung về đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách trong tháng 7 và thời gian qua; những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, những hạn chế, bất cập; những bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình thời gian tới.

Yêu cầu tiếp tục thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình, không chủ quan lơ là cũng không hoang mang lo sợ, Thủ tướng cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong các lĩnh vực để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; triển khai tốt 4 nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị; tháo gỡ các dự án khó khăn…

Cùng với đó, vận hành thông suốt, trơn tru chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"; chuẩn bị năm học mới; xây dựng và triển khai các đề án phòng chống, ứng phó sạt lở, sụt lún, khô hạn và ngập úng tại miền núi phía Bắc và ĐBSCL…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, các bộ, cơ quan tiếp tục góp ý để hoàn thiện báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.