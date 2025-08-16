Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sáng nay

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án (tổng số đầu tư xây dựng là khoảng 1.062.200 căn).

Trong 7 tháng năm 2025, đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.

Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi.

Không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay". Đó là, xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.

Liên quan đến ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), lãnh đạo Chính hủ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), người đứng đầu Chính phủ khẳng định ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.