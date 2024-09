Thuỷ điện Thác Bà (TBC) chốt ngày chi hơn 63 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2024

Ngày 12/9 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (HoSE: TBC) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 11/9/2024.

Tỷ lệ thực hiện là 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Với khoảng 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện Thác Bà ước tính cần chi khoảng 63,5 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt này. Ngày thanh toán dự kiến vào 27/9/2024.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024, Công ty TNHH Năng lượng REE là công ty mẹ của Thuỷ điện Thác Bà hiện đang nắm giữ 38,4 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 60,4% vốn điều lệ). Sau đợt trả cổ tức này, Năng lượng REE dự kiến thu về hơn 38 tỷ đồng.

Một cổ đông lớn khác của Công ty là EVNGenco3 (HoSE: PGV), với tỷ lệ nắm giữ 30%, ước tính nhận về hơn 19 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Thuỷ điện Thác Bà lên kế hoạch trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20%. Như vậy, sau đợt chi trả trên, Công ty còn ít nhất 1 lần thực hiện trả cổ tức 10% còn lại để hoàn thành kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, Thuỷ điện Thác Bà ghi nhận doanh thu thuần giảm 12,5% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm trước, xuống 209,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm từ 154,4 tỷ xuống còn 116,2 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp gỉam từ 64,5% xuống 55,5%.

Đáng chú ý, trong kỳ Công ty bất ngờ ghi nhận lợi nhuận khác lãi hơn 56,2 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 13,5 triệu đồng.

Cuối cùng, Thuỷ điện Thác Bà ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 92,1 tỷ và 80,4 tỷ đồng; giảm 28% và 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Biến động báo cáo tài chính bán niên sau soát xét năm 2024

Theo giải trình, ban lãnh đạo Thuỷ điện Thác Bà cho biết: lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm là do doanh thu hoạt động điện giảm. Cụ thể, mực nước hồ đầu kỳ năm nay thấp hơn năm trước 0,75m. Giá bán thị trường điện bình quân 6 tháng giảm. Đồng thời, chi phí quản lý hoạt động dịch vụ tăng do chi phí vật tư thiết bị tăng; chi phí tài chính cũng tăng do ghi nhận khoản đầu tư vào TBC2.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Thuỷ điện Thác Bà có hơn 1.517 tỷ đồng, giảm 1,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, công ty chỉ có gần 115,4 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Khoản ghi nhận lớn nhất là tài sản cố định (chiếm 56,5% tổng tài sản), theo sau là đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 10,6%) và còn lại là các khoản mục khác.

Trong 6 tháng đầu năm, Thuỷ điện Thác Bà "rót" gần 13,7 tỷ đồng vào mã cổ phiếu HND của Nhiệt điện Hải Phòng. Hiện tạm lãi tới 5,6 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu của Công ty này được giao dịch trên thị trường UPCoM với mức giá giao dịch đóng cửa vào ngày cuối có giao dịch trong tháng 6/2024 là 15.300 đồng/cổ phiếu (tháng 12/2023 là 14.000 đồng/cổ phiếu)

(nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên năm 2024)

Bên kia bảng cân đối, Thuỷ điện Thác Bà có hơn 188,3 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, Công ty có 75 tỷ đồng nợ vay tài chính. Toàn bộ số tiền này công ty đều vay tại ngân hàng Shinhan Bank với lãi suất 7%/năm. Gốc và lãi vay trả hàng quý, khoản vay cuối cùng đáo hạn vào ngày 10/8/2024.

Khoản vay này có tài sản đảm bảo là công trình nhà máy thuỷ điện Mường Hum và một số tài sản khác của CTCP Thuỷ điện Mường Hum với giá trị còn lại là hơn 512,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 30/8, giá cổ phiếu TBC giảm 0,25% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 39.900 đồng/cổ phiếu.