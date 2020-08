Tiết lộ từ Ngân hàng Nhà nước: Người dân TP HCM đã bán hàng trăm ngàn lượng vàng

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, dù giá vàng có nhiều biến động mạnh nhưng thị trường vàng trong nước không xuất hiện tình trạng đầu cơ.

Gần cuối ngày 31-8, giá vàng SJC tại TP HCM tiếp tục tăng mạnh khi được các doanh nghiệp giao dịch phổ biến 56,45 triệu đồng/lượng mua vào, 57,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu năm, mỗi lượng vàng SJC tăng tới 16 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, giá vàng thế giới ở mức 1.957 USD/ounce, tăng tổng cộng hơn 400 USD/ounce so với hồi đầu năm.

Tính riêng tháng 8, thị trường vàng trong nước và quốc tế đã có những đợt biến động rất mạnh, lần đầu tiên giá vàng SJC vượt mốc 60 triệu đồng/lượng, thậm chí chạm tới 62,5 triệu đồng/lượng. Sau đó, giảm sâu xuống 51 triệu đồng/lượng rồi phục hồi lại mức như hiện nay khiến người dân lẫn các doanh nghiệp đều hết sức ngỡ ngàng.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành ngân hàng tháng 8-2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP cho biết trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá vàng thế giới đã chạm mốc lịch sử 2.000 USD/ounce vào ngày 5-8. Có thời điểm leo lên tới 2.063 USD/ounce trước khi rớt xuống dưới ngưỡng cản 2.000 USD/ounce. "Giá vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động song trật tự thị trường vàng trong nước vẫn được bảo đảm, không xuất hiện tình trạng đầu cơ" - lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP nói.

Đáng lưu ý, trong lúc giá vàng biến động mạnh, doanh số mua vào vàng miếng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn TP trong tháng 7-2020 tăng đột biến so với những tháng trước. Cụ thể, doanh số mua vàng miếng tháng 7 là 132.458 lượng, tương đương giá trị 6.899 tỉ đồng, tăng 51% so với tháng trước. Doanh số bán vàng ra là 80.019 lượng vàng, tương đương 3.893 tỉ đồng, tăng 10% so với tháng trước.

Điều này cho thấy ở những thời điểm giá vàng tăng mạnh, người dân đã chủ động đi bán vàng thay vì ồ ạt mua vào như những năm trước.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP nhấn mạnh vẫn thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tỉ giá, giá vàng và thị trường ngoại hối – vàng để có giải pháp quản lý kịp thời, hiệu quả khi có biến động; báo cáo, tham mưu và đề xuất biện pháp quản lý nhằm ổn định thị trường ngoại hối - vàng.