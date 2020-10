Tiểu ban chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên Agribank ĐBSCL quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Sáng 23/10, Tiểu ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TBCĐ CTPTTN KV ĐBSCL) phối hợp với Chi đoàn thanh niên Agribank KV Tây Nam bộ đã tổ chức buổi phát động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt.

Phát biểu tại buổi phát động, anh Đỗ Trí Thiện, Bí thư Chi đoàn thanh niên Agribank KV TNB, cho biết: Thực hiện theo Công văn số 552, ngày 22/10 của TBCĐ CTPTTN KV ĐBSCL về việc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Chi đoàn tổ chức buổi phát động nhằm vận động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên ủng hộ tại chỗ và lan tỏa phong trào đến các tổ chức đoàn thanh niên các chi nhánh trong khu vực.

Cán bộ, nhân viên Agribank KV Tây Nam bộ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt

"Trong những ngày qua, liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên các tỉnh ven biển khắp cả nước. Nhân dân miền Trung và các tỉnh ven biển KV ĐBSCL đang oằn mình chịu những tổn thất do cơn bão để lại nên việc hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng là hết sức cần thiết và cấp bách.



Buổi phát động nhằm vận động cán bộ, nhân viên, đoàn viên Agribank KV Tây Nam bộ tham gia đóng góp, đồng thời lan tỏa phong trào đến các chi nhánh trong khu vực.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Agribank KV TNB với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. TBCĐ CTPTTN KV ĐBSCL kêu gọi các Tổ Chỉ đạo Chương trình Phát triển thanh niên phối hợp cùng tổ chức đoàn thanh niên tại đơn vị tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ủng hộ Chương trình "Hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ", nhằm hỗ trợ cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do bão lụt"- anh Thiện chia sẻ nội dung Công văn số 552.



Đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phấn đấu tham gia đóng góp ít nhất 100.000đ/người (Một trăm nghìn đồng) và không hạn chế mức tối đa.



Tại buổi phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ đã cùng nhau đóng góp.

Ngoài ra, theo thông từ Agribank KV TNB, tính đến nay Agribank các chi nhánh trong khu vực ĐBSCL đã vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ với số tiền gần 900 triệu đồng. Trong đó, các Chi nhánh có mức đóng góp cao, như: Chi nhánh An Giang 130 triệu đồng, Chi nhánh Long An 116 triệu đồng, Chi nhánh Sóc Trăng 92 triệu đồng, Chi nhánh Đông Long An 70 triệu đồng, …

Agribank Chi nhánh An Giang là một trong những chi nhánh có mức ủng hộ cao

Agribank Chi nhánh Trà Vinh cũng đã vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên chi nhánh tham gia úng hộ

Hiện các chi nhánh đang tiếp tục vận động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ.