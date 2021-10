Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 - Cục QLTT tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan chức năng vừa thực hiện tiêu hủy 8.400 gói chân gà-là thực phẩm nhập lậu do Trung Quốc sản xuất, tại bãi rác tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, ngày 15/5/2021 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 và Đội QLTT số 1- Cục QLTT tỉnh Hà Giang, cùng phối hợp với Trạm kiểm soát dịch Covid-19 thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang kiểm tra phương tiện xe ôtô khách BKS 23B- 00376 của tài xế Lã Thế Nghiêm, địa chỉ thường trú: Thị trấn Việt Lâm- huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang.

Qua kiểm tra phát hiện 8.400 gói chân gà do Trung Quốc sản xuất. Số hàng hóa trên vi phạm về quy định nhập khẩu (là hàng nhập lậu) và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Do đó, thực hiện Quyết định số 168/QĐ-CQLTT ngày 21/10/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính, Đội QLTT số 9 phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 8.400 sản phẩm hàng hóa là thực phẩm nhập lậu (chân gà do Trung Quốc sản xuất) tại bãi rác tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc: