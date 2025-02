TKV "rót" hơn 11.000 tỷ đồng cho các đại dự án, mục tiêu lợi nhuận năm 2025 vượt 6.600 tỷ đồng

Tại Hội nghị Chính phủ với các doanh nghiệp Nhà nước hôm nay 27/2, lãnh đạo TKV nhấn mạnh mục tiêu sản xuất than trong năm 2025 là 38,615 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch năm, tương ứng tăng 0,5% so với thực hiện năm 2024 (38,425 triệu tấn) và tăng 4,8% so với kế hoạch năm 2025.

Với than nhập khẩu, TKV phấn đấu 13,5 triệu tấn/Kế hoạch 13,2 triệu tấn, tương ứng tăng 22,9% so với thực hiện năm 2024 (10,989 triệu tấn) và tăng 2,3% so với kể hoạch năm 2025.

TKV dự kiến đầu tư tiền khủng để kiếm lợi nhuận hơn 6.600 tỷ năm 2025

Than thành phẩm phấn đấu đạt 52,115 triệu tấn tương ứng tăng 5,5% so với so với thực hiện năm 2024 và kế hoạch. Trong đó, than thành phẩm tự sản xuất 38,62 triệu tấn; than thành phẩm nhập khẩu 13,5 triệu tấn.

Than tiêu thụ phấn đấu đạt 50 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch và tăng thêm 6% so với thực hiện năm 2024. Đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và các nhu cầu trong nước.

Đặc biệt, trong năm 2025, tổng giá trị đầu tư là 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt trên 6,6 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng trên 6,9% so với thực hiện năm 2024. Tổng doanh thu, toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 180 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 7,6% so với thực hiện năm 2024.

Đại diện TK cho biết, năm 2025 sẽ hoàn thiện thủ tục và khởi công xây dựng trong năm 2025 các dự án như: Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng; Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - mỏ Đông Tràng Bạch; Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu; Dự án cải tạo nâng cấp khâu tuyển sâu cho Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ; Dự án nâng công suất trạm xử lý nước thải Cọc Sáu; Nhà máy sản xuất Amoniac; Dự án thải khô bùn đỏ nhà máy Alumin Tân Rai tại Lâm Đồng; Mở rộng, nâng công suất mỏ đồng Sin Quyền tại Lào Cai...

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TKV phấn đấu sản lượng than thương phẩm là 261,5 triệu tấn, bằng 110,4% dự kiến. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn là 918,3 nghìn tỷ đồng, bằng 111,9% dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025.

"Chúng tôi phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 132,56 nghìn tỷ đồng, bằng 110,2% dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025", ông Tuấn nói.

Về các đề xuất, TKV đề nghị Chính phủ cho phép không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để TKV sớm xin cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác các mỏ khoáng sản, đặc biệt là các mỏ khoáng sản thuộc các tỉnh Lào Cai, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Bên cạnh đó, cho phép sử dụng Quy hoạch 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản than như đề nghị của Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, TKV kiến nghị sớm phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ để đảm bảo mục tiêu phát triển TKV trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần đăm bảo an ninh năng lượng quốc gia và có nguồn vốn tự có phục vụ các dự án đầu tư mở rộng sản xuất với sản lượng than cho nền kinh tế.