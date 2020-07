Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/7 tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh đang “tận dụng” đại dịch Covid-19 để phục vụ lợi ích riêng, đồng thời tuyên bố Mỹ kỳ vọng xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ ngỏ ý muốn thành lập liên minh chống Trung Quốc

Mới đây, trong chuyến thăm London, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã không tiếc lời ca ngợi Thủ tướng Anh Boris Johnson sau quyết định “cấm cửa” Huawei khỏi thị trường mạng 5G.

Ông Pompeo nhấn mạnh đây là động thái sáng suốt nhằm ngăn chặn dữ liệu thông tin mật của công dân Anh rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lâu nay, Washington luôn chỉ trích Huawei là cánh tay đắc lực phục vụ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Quyết định chính thức được Thủ tướng Boris Johnson phê duyệt đầu tháng này quy định rằng các nhà mạng Anh sẽ không được phép đưa thêm bất kỳ linh kiện Huawei nào vào mạng 5G sau ngày 31/12/2020.

Tất cả những thiết bị mạng được sản xuất bởi Huawei hiện dùng trong cơ sở hạ tầng mạng viễn thông Anh quốc sẽ bị gỡ bỏ, thay thế hoàn toàn từ nay đến năm 2027.

Vị Ngoại trưởng Mỹ thậm chí dùng những từ ngữ nặng lời, cáo buộc Trung Quốc là “kẻ xâm lược” khi đưa ra nhiều yêu sách mang tính “bắt nạt” các quốc gia láng giềng ở khu vực dãy Himalaya.

Quan trọng hơn, Bắc Kinh bị nghi giấu dịch Covid-19 và lợi dụng tình hình đại dịch để phục vụ lợi ích của nước này trong bối cảnh các quốc gia khác quằn quại vì đại dịch.

“Chúng tôi kỳ vọng xây dựng một liên minh có chung nhận thức về mối đe dọa (từ Bắc Kinh) và chung tay thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc dừng ngay những hành vi như vậy”, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Anh Dominic Raab.

“Chúng tôi muốn mọi quốc gia nhận thức được mối đe dọa trực tiếp đến quyền tự do và dân chủ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mang đến”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các quan chức Nhà Trắng từ lâu đã xác định Trung Quốc là “đối thủ” của Mỹ, đồng thời cáo buộc chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình cạnh tranh thương mại không lành mạnh và thiếu minh bạch thông tin trong vụ dịch Covid-19 khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới.

Nhưng cho đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nào về việc Trung Quốc tận dụng bối cảnh đại dịch để làm lợi cho riêng mình.

Trước Ngoại trưởng Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, ông Robert C. O'Brien cũng đặc biệt hoan nghênh việc Anh cấm cửa Huawei. Ông O’Brien nhấn mạnh động thái này phản ánh sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng về mối đe dọa an ninh quốc gia từ Huawei.

Chuyến thăm Anh mới đây của Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho là nỗ lực củng cố quan hệ đồng minh Mỹ - Anh cũng như mở ra tiềm năng thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nền kinh tế hậu Brexit, điều mà Thủ tướng Anh Boris Johnson tìm kiếm bấy lâu nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Pompeo đã hứa hẹn thỏa thuận có thể được hoàn tất trong thời gian “không quá lâu”.

Vòng đàm phán thương mại Mỹ - Anh lần thứ ba dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này nhằm thúc đẩy hoàn thiện các nhận thức chung để khép lại nội dung thỏa thuận “nhanh nhất có thể”, ông Pompeo nói thêm.