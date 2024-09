Tổng công ty Thăng Long bị loại khỏi gói thầu lớn vì dùng hồ sơ giả

Trong quá trình kiểm tra, HSDT của Tổng công ty Thăng Long, Tổ chuyên gia đánh giá là sử dụng tài liệu giả và kiến nghị chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm của nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai đã có quyết định hủy Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272).

Đây là gói thầu có dự toán được duyệt là 303,822 tỷ đồng. Lý do hủy gói thầu là do cả 4 hồ sơ dự thầu (HSDT) đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).

Quá trình tiến hành chọn nhà thầu, gói thầu có sự tham dự của 4 nhà thầu gồm: Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 Công ty cổ phần Xây dựng cầu Lào Cai - Công ty cổ phần Xây dựng và Kiểm định Lào Cai; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đức - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong; Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

Theo Báo cáo đánh giá HSDT, cả 4 HSDT của 4 nhà thầu đều không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm.

Trong quá trình kiểm tra, HSDT của Tổng công ty Thăng Long, Tổ chuyên gia đánh giá là sử dụng tài liệu giả và kiến nghị chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm của nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, trong phần nội dung về cán bộ kỹ thuật thi công công trường, HSDT của Tổng công ty Thăng Long - CTCP đề xuất nhân sự Vũ Văn Quyết.

Trong quá trình đánh giá, Bên mời thầu (BMT) đã có văn bản gửi trường Đại học Giao thông Vận tải đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin, tính chính xác trong bằng tốt nghiệp đại học được scan từ bản phô tô công chứng của nhân sự Vũ Văn Quyết.

Ngày 23/8/2024, Trường Đại học Giao thông vận tải có văn bản phúc đáp, xác nhận "thông tin văn bằng tốt nghiệp của nhân sự Vũ Văn Quyết (theo các thông tin trong HSDT được bên mời thầu cung cấp kèm văn bản đề nghị xác minh) là không chính xác, Trường không cấp văn bằng này".

Cũng trong phần thiết bị thi công, Tổng công ty Thăng Long có kê khai thuê 2 máy khoan phá đá, đường kính lỗ khoan lớn hơn D75mm được ký giữa nhà thầu và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phương theo Hợp đồng nguyên tắc vào ngày 27/6/2024.



Tài liệu đính kèm là 2 giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị, gồm: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam cấp ngày 5/7/2023, có hiệu lực đến ngày 5/7/2024 (theo Biên bản kiểm định số 6564/KĐAT-TBN ngày 5/7/2023) và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định do Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam cấp ngày 5/10/2023, có hiệu lực đến ngày 5/10/2024 (theo Biên bản kiểm định số 1123/KĐAT-TBN ngày 5/10/2023).

Để kiểm tra tính xác thực của các tài liệu này, BMT đã có Văn bản số 555/BGT-QLĐT gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam đề nghị xác minh thông tin của 2 giấy chứng nhận kết quả kiểm định nêu trên.

Ngày 25/7/2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam có văn bản phúc đáp, xác nhận không cấp 2 giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị nêu trên cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phương.

Do đó, Tổ chuyên gia đấu thầu kết luận HSDT của Tổng công ty Thăng Long đã sử dụng tài liệu giả, HSDT của nhà thầu bị loại.

Sau đó, Tổ chuyên gia đề nghị Chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm của Tổng công ty Thăng Long - CTCP và tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Hà Nội để xử lý bảo lãnh dự thầu của nhà thầu theo quy định.