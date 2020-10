Trang sức kim cương - Thay lời tỏ ý dịp 20/10

Phụ nữ cũng giống như kim cương – là tuyệt tác của tạo hóa, là món quà của thế gian. Và món quà là trang sức kim cương sẽ thay lời tỏ ý, giúp tôn vinh người phụ nữ Việt Nam đẹp toàn diện, sang đúng chất trong dịp 20/10.

Ai đó đã nói rằng, khi một người đàn ông tặng kim cương cho người phụ nữ, cô ấy sẽ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Còn khi một người phụ nữ tự mua cho mình món trang sức kim cương đắt giá sẽ là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất về sự độc lập, tự do, tài năng, có khả năng tài chính. Họ là thứ quý giá nhất, có đủ nỗ lực để thưởng cho bản thân những gì tốt nhất.



Trang sức kim cương là đam mê của mọi phụ nữ.

Để lựa chọn những món trang sức giúp phải đẹp tỏa sáng, dịp 20/10 này, các khách hàng có thể đến ngay Thế Giới Kim Cương - Thành viên Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Với hệ thống trên 100 cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc như BigC, Vincom, Co-opmart…, khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn những mẫu trang sức đa dạng về kiểu dáng, phù hợp với túi tiền.

Mỗi sản phẩm của Thế Giới Kim Cương là một câu chuyện đầy sâu sắc và xúc cảm dành tặng những người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Nhắc đến các sản phẩm được yêu thích tại Thế Giới Kim Cương, không thể không nhắc đến sản phẩm nhẫn Brentley, bông tai Emily… - những món trang sức kim cương nổi bật bởi viên kim cương chủ phát ra ngàn vạn tia sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Hay Bộ sưu tập "Homage" với dây chuyền, nhẫn, bông tai với kiểu dáng thời thượng, đầy xúc cảm như đúng tên gọi "Thay lời tỏ ý" và là sự tri ân, sự bày tỏ chân thành nhất dành cho phái đẹp.

Đặc biệt hơn, dịp này, DOJI và Thế Giới Kim Cương cùng ra mắt Bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows "The Wonder Things", được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của thị trường quà tặng 20/10 năm nay với những thiết kế trang sức được chế tác cầu kỳ, tinh xảo.

Cận cảnh trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows trong Bộ sưu tập "The Wonder Things".

Viên kim cương chủ đẹp thuần khiết, với hiệu ứng 8 trái tim và 8 mũi tên tỏa ra nguồn sáng lấp lánh trên mỗi món trang sức "The Wonder Things" giúp phái đẹp có thể tự tin, tỏa sáng với phiên bản hoàn hảo nhất của mình.

Cùng với những giác cắt siêu lý tưởng, Bộ sưu tập mới này nổi bật với những viên kim cương 8 trái tim và 8 mũi tên có kích thước siêu đẹp: 3.6mm, 4.1mm, 4.5mm tượng trưng cho sự tốt lành, viên mãn, may mắn. Chỉ từ 15 triệu đồng, các khách hàng lựa chọn Bộ sưu tập "The Wonder Things" tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Đá quý DOJI và Thế Giới Kim Cương có thể làm mới phong cách thời trang của mình.

Thiết kế trang sức trong Bộ sưu tập trang sức Vàng 24K công nghệ 3D "Cúc họa mi".

Thêm một lựa chọn cho phái đẹp dịp 20/10 là Bộ sưu tập trang sức Vàng 24K "Cúc họa mi". Lấy cảm hứng từ loài hoa dịu dàng, nhẹ nhàng, mong manh và thuần khiết của mùa đông Hà Nội, các thiết kế thể hiện hình ảnh thơ ngây, trong sáng, hồn nhiên của người phụ nữ. Được chế tác bằng công nghệ 3D hiện đại, những thiết kế trang sức Vàng 24K "Cúc họa mi" tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ, thể hiện sự thanh lịch, thời trang dù chất liệu Vàng 24K vốn được xem là chất liệu truyền thống.

Bên cạnh sự đa dạng của dòng trang sức, Thế Giới Kim Cương còn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm kim cương viên cao cấp được nhập khẩu chính ngạch 100%, có thể kiểm tra và soi mã số cạnh với thiết bị hiện đại nhất cùng giấy kiểm định kim cương GIA và IGI có giá trị toàn cầu.

Kim cương viên "Lucky Star" là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Cảm hứng sáng tạo nên sản phẩm này bắt nguồn từ hiện tượng chói sáng khi vì sao được sinh ra (Starburst) và vũ điệu kỳ ảo của ánh sáng khi chiếu rọi qua cửa sổ hoa hồng (Rosace) của Nhà Thờ Đức Bà Paris định vị thành bông hoa 16 cánh vô cùng rực rỡ. Nhìn từ bề mặt viên kim cương sẽ thấy hình họa tiết Ngôi Sao May Mắn 16 cánh và nhìn từ chóp đáy sẽ thấy Hoa Tình Yêu 16 cánh đang tỏa ra những luồng ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Là dòng kim cương nhiều giác cắt nhất thế giới (105 giác cắt) nên có độ chiếu sáng, lấp lánh và rực lửa tối đa, "Lucky Star" chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng phái đẹp.

Thông tin về Chương trình 20/10 tại hệ thống Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc:

Ưu đãi lên tới 15% các sản phẩm trang sức kim cương; ưu đãi lên đến 60 triệu đồng cho Kim cương viên (tùy kích cỡ); ưu đãi tới 20% các sản phẩm đồng hồ cùng hàng ngàn quà tặng giá trị;

- Tặng 01 son dưỡng môi - YVES ROCHER trị giá 189.000đ cho giá trị thanh toán từ 5 triệu đối với Trang sức/ Đồng hồ/ Vàng 24K và từ 20 triệu đối với Kim cương viên.

- Tặng 01 bộ combo sữa tắm, dưỡng thể - YVES ROCHER trị giá 797.000đ cho giá trị thanh toán từ 20 triệu đối với Trang sức/ Đồng hồ/ Vàng 24K và từ 50 triệu đối với Kim cương viên.

- Tặng 01 đồng hồ Pierre Cardin trị giá 3,300,000đ cho giá trị thanh toán từ 50 triệu đối với Trang sức/ Đồng hồ/ Vàng 24K và từ 100 triệu đối với Kim cương viên.

Thông tin chi tiết xem tại:

Link: http://thegioikimcuong.vn/

Hotline: 1800779999 (miễn phí cước gọi)