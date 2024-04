Trao quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tặng hoa, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân.

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040. Ảnh: Công Tâm

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 có quy mô lập quy hoạch trên tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 26.736 ha, tăng khoảng 189 ha so với diện tích phạm vi nghiên cứu tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ là 26.547 ha.

Trong đó, thành phố Nha Trang có diện tích khoảng 25.422 ha, tăng 162 ha so với phạm vi nghiên cứu là 25.260 ha do cập nhật theo diện tích của thành phố Nha Trang trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; phạm vi huyện Diên Khánh có diện tích khoảng 1.314 ha, tăng 27 ha so với diện tích phạm vi nghiên cứu là 1.287 ha do cập nhật bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/10.000 được cơ quan có chức năng thẩm định.

Mục tiêu Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 đặt ra là phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế, thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị.