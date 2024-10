Trên 10 chuyến tàu biển quốc tế bị hủy chuyến vào Nha Trang

Một doanh nghiệp tại Khánh Hòa vừa gửi thông báo đến các cơ quan hàng hải và các cơ quan chức năng của tỉnh về việc doanh nghiệp này phải hủy các chuyến tàu biển đưa khách quốc tế đến với Nha Trang.

Ngày 16/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Thanh Long - Giám đốc Công ty TNHH Đại lý hàng hải Hải Đăng Nha Trang thông tin, đơn vị vừa tiếp tục thông báo đến các cơ quan hàng hải và các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa về việc doanh nghiệp này phải hủy thêm 6 chuyến tàu du lịch biển quốc tế đã đăng ký đến Nha Trang này trong tháng 1/2025.

Tàu biển đưa khách quốc tế đến Nha Trang

Ông Long cho biết thêm, trước đó, Công ty cũng thông báo cho các cơ quan chức năng về việc hủy đăng ký đón 7 chuyến tàu du lịch biển quốc tế. Như vậy, đã hủy 2 đợt với tổng cộng 13 chuyến, với khoảng 32.000 lượt khách.

Các chuyến tàu bị hủy gồm: Tàu Quantum Of The Sea (4.000 khách); tàu Regatta (với 800 khách); tàu Celebrity Sostice hủy 3 chuyến trong tháng 11 và tháng 12 (2.800 khách); tàu Seven Seas Explorer (800 khách) và tàu Noordam (2.000 khách),...

Trước đó, Công ty CP Cảng Nha Trang đã có văn bản tạm dừng đón các chuyến tàu biển quốc tế đến cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lý do cầu cảng hư hỏng, không bảo đảm an toàn trong việc tiếp nhận tàu khách du lịch, tàu trung chuyển khách từ tàu neo đậu trên vịnh Nha Trang vào bến cảng và ngược lại.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2023 Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển với gần 46.000 lượt khách; 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh đã đón 27 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 55.500 khách.