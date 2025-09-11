Triển khai các thủ tục đầu tư đường băng số 3 sân bay Long Thành

Ngày 10/9, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ACV đang gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư đường cất hạ cánh thứ 3 cùng các hạng mục liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm công trình có thể được khởi động sớm, đúng quy định pháp luật và kịp thời đáp ứng nhu cầu khai thác.

Sân bay Long Thành.

Đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận sau cuộc kiểm tra tiến độ dự án sân bay vào giữa tháng 8 và giao Bộ Xây dựng cùng ACV khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng thêm đường băng thứ 3.

Theo Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành chỉ đầu tư một đường băng, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ, với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Đến cuối tháng 3/2025, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thêm một đường băng nữa ngay trong giai đoạn 1, cho thấy quy mô dự án ngày càng được mở rộng để đón đầu nhu cầu vận tải hàng không tăng cao.

Hiện, gói thầu 4.6 xây dựng đường băng thứ nhất, đường lăn và sân đỗ tàu bay đã cơ bản hoàn thành hạng mục đường băng.

Ngày 26/4, hệ thống đèn tín hiệu của đường băng này đã chính thức bật sáng trong buổi vận hành thử nghiệm thành công, vượt tiến độ tới 3 tháng so với hợp đồng. Phần khối lượng còn lại đang được triển khai tại khu vực chờ lún và giao cắt với hạ tầng ngầm của sân đỗ ga hàng hóa.

Song song đó, gói thầu 4.12 - xây dựng đường băng thứ 2 được khởi công từ cuối tháng 5/2025. Hiện liên danh nhà thầu đã huy động hơn 283 kỹ sư, công nhân cùng 127 phương tiện, thiết bị hiện đại, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.

Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành đường băng thứ 2 trước ngày 19/12/2025, toàn bộ hạng mục còn lại sẽ hoàn tất trong tháng 2/2026, đồng bộ với công trình nhà ga hành khách, sẵn sàng đưa vào khai thác ngay trong tháng 6/2026.

Với tốc độ triển khai khẩn trương, sự bổ sung thêm đường băng thứ 3 được kỳ vọng sẽ giúp sân bay Long Thành không chỉ đáp ứng đúng tiến độ khai thác giai đoạn 1 mà còn mở rộng năng lực, khẳng định vai trò là cảng hàng không quốc tế tầm cỡ, trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực.