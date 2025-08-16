Hai gói thầu thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đã tìm được nhà thầu

Gói thầu XL01: Thi công đường cao tốc đoạn Km4+00 - Km13+900 đã được VEC trao cho liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty cổ phần Xây lắp 368 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên với giá trúng thầu là 5.573,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng.

Gói thầu XL02: Thi công đường cao tốc đoạn Km13+900 - Km25+920 đã được VEC trao cho liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Tổng công ty Thăng Long - CTCP - Công ty cổ phần Xây lắp với giá trúng thầu là 4.628,967 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 17 tháng.

Hai gói thầu xây lắp nói trên đều có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn; loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây. Ảnh: DB

Bên cạnh đó, Gói thầu TVGS-HLD: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành cũng đã được VEC trao cho Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Công trình giao thông Miền Bắc - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2 với giá trúng thầu là 40,768 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là theo thời gian gói thầu xây lắp.

Hiện, VEC đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khởi công Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành vào ngày 19/8/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Tổng giám đốc VEC đã ký quyết định phê duyệt Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai với tim tuyến cơ bản bám theo đường cũ, mở rộng sang 2 bên, riêng đoạn qua cầu Long Thành được mở rộng về phía bên phải tuyến hiện hữu (phía hạ lưu)

Trong đó, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 (Km4+000 + Km8+844,5) dài 4,84 km sẽ đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe

Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm phạm vi cầu Long Thành (Km8+844,5 Km25+920) có chiều dài 14,757 km sẽ được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành (Km11+428,75 + Km13+747,25) có chiều dài 2,318 km sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu (đối xứng với cầu cũ qua tim tuyến cao tốc giai đoạn hoàn thiện) với bề rộng 23,75 m.

Tổng mức đầu tư Dự án là 14.945,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn VEC huy động.



Dự án được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công vào 19/8/2025; cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 12/2026 (riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại tháng 3/2027).

