"Trùm" buôn lậu xăng khai chi hối lộ hằng tháng

Tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng Phan Thanh Hữu khai bị dọa khi cắt chi hối lộ hằng tháng để hoạt động được trơn tru

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử nhiều cựu sĩ quan trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" tiếp tục với phần thẩm vấn. Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện Viện Kiểm sát và luật sư đã dành nhiều thời gian thẩm vấn đối với "ông trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án.



Cắt chung tiền liền bị dọa

Được triệu tập tại tòa với tư cách nhân chứng, ông Phan Thanh Hữu khai từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2021 đã chi tiền hằng tháng cho bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cựu Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) để bị cáo Anh giúp đỡ hoạt động buôn lậu xăng dầu của Hữu và đồng phạm. Ngoài ra, "ông trùm" này cũng không biết Thế Anh chi tiền cho ai khác.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu nhờ bị cáo Nguyễn Thế Anh, được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia để kiếm lời và được Nguyễn Thế Anh đồng ý. Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu sẽ chi cho bị cáo Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên hẹn gặp bị cáo Nguyễn Thế Anh tại khách sạn Rex (TP HCM). Tại cuộc gặp, bị cáo Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho bị cáo Nguyễn Thế Anh từ tháng 3-2020 đến tháng 8-2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng. Đến tháng 8-2020, Hữu biết bị cáo Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, mỗi tháng chỉ chi cho Thế Anh 10.000 USD.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Phan Thanh Hữu mà giao cho Nguyễn Văn An (em họ của Thế Anh) đi nhận. Sau khi Hữu bị bắt, Thế Anh nhờ người giúp An vượt biên trốn sang Lào nhưng sau đó bị công an địa phương bắt và giao cho phía Việt Nam.

Trả lời câu hỏi vì sao khi biết bị cáo Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang mà vẫn đồng ý chi tiền cho Thế Anh, Phan Thanh Hữu cho biết khi biết Thế Anh chuyển công tác thì cắt tiền chi hằng tháng nhưng bị cáo Thế Anh đã gọi điện đe dọa. "Thế Anh gọi cho tôi nói bây giờ anh muốn gì? Tôi bảo mai anh bảo thằng "đệ" của anh đến tôi giải quyết chứ không phải muốn gì. Thế Anh dọa tôi như vậy nên tôi phải tiếp tục chi tiền" - ông Hữu khai.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh tại phiên tòaẢnh: Thông tấn xã Quân sự

Người chối, kẻ nhận

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thế Anh vẫn khẳng định không thỏa thuận, không nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu mà bị cơ quan điều tra ép cung. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thế Anh cũng phủ nhận việc nhờ em họ Nguyễn Văn An nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu.

"Bị cáo được giao phụ trách địa bàn khác mà không liên quan đến địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu. Tôi cũng không biết địa bàn buôn lậu của Phan Thanh Hữu" - bị cáo Nguyễn Thế Anh nói và khẳng định không có số điện thoại nên không gọi điện dọa nạt gì Phan Thanh Hữu.

Theo cáo buộc, từ tháng 3 đến tháng 12-2020, Phan Thanh Hữu chi cho Nguyễn Văn Hùng (cựu đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trường Long Hòa, Trà Vinh) mỗi tháng 500 triệu đồng. Trong đó, Hùng chi hối lộ giúp Hữu cho Phạm Văn Trên, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, 100 triệu đồng/tháng; Lê Văn Phương, cựu Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh, 30 triệu đồng/tháng và Phạm Hồ Hải, cựu Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải (Trà Vinh), 30 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền Nguyễn Văn Hùng nhận hối lộ từ ông Hữu là 8 tỉ đồng, trong đó Hùng chuyển cho Trên 1 tỉ đồng, Phương 360 triệu đồng và Hải 330 triệu đồng.

Khai tại tòa, Phan Thanh Hữu cho hay khi chuyển xăng vào tiêu thụ trong nội địa thì tàu của "ông trùm" này phải đi ban ngày nên tính toán chi cho các lực lượng chức năng. "Tôi nói Hùng chi cho Trên mỗi tháng 100 triệu đồng, Phương và Hải mỗi tháng 30 - 50 triệu đồng. Hùng hỏi mỗi tháng chi cho Phương và Hải 30 triệu đồng được không. Tôi nói OK thì Hùng chi" - ông Hữu khai.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng thừa nhận việc mình chi tiền cho các bị cáo Trên, Phương, Hải từ số tiền 500 triệu đồng mà ông Hữu chi cho mình mỗi tháng. Sau khi biết ông Phan Thanh Hữu bị bắt vào tháng 2-2021, bị cáo Hùng đã hẹn gặp các bị cáo Trên, Phương, Hải để thông báo và thống nhất với 3 bị cáo trên là số tiền Hùng chi hối lộ mỗi tháng là tiền trả nợ đã vay làm nhà trước đó để đối phó cơ quan điều tra. "Một ngày sau khi gặp nhau tại quán cà phê, bị cáo soạn tin nhắn với nội dung vay tiền gửi cho các bị cáo Trên, Phương, Hải để đối phó cơ quan điều tra" - bị cáo Hùng khai tại tòa.

Hôm nay, 14-7, phiên tòa bước sang phần tranh tụng.