Tổng biên tập một tờ báo liên quan mật thiết với chính phủ Trung Quốc mới đây đã gọi Mỹ là “đất nước bất hảo” và gọi thương vụ Microsoft mua lại TikTok là một hành vi trộm cắp mạng xã hội.

Microsoft hôm 2/8 đã lên tiếng xác nhận đang đàm phán mua lại các hoạt động của TikTok trên một số thị trường bao gồm Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Nhận xét về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump ban đầu phản đối thương vụ, tuyên bố sẽ cảnh báo sẽ cấm cửa TikTok tại Mỹ bằng nhiều biện pháp như mệnh lệnh hành pháp hay một chỉ thị riêng…

Nhưng sau đó, ông Trump bất ngờ thay đổi thái độ. Vị Tổng thống Mỹ thậm chí đưa ra “tối hậu thư” buộc TikTok hoàn tất thương vụ mua lại với Microsoft hay bất kỳ công ty Mỹ nào trước ngày 15/9 hoặc sẽ bị cấm cửa. Quan trọng hơn, ông Trump yêu cầu “một phần đáng kể trong cái giá của thỏa thuận cuối cùng sẽ phải được chuyển vào kho bạc nhà nước, vì chúng tôi cấp quyền cho thỏa thuận này diễn ra”.

Nhận xét về động thái của chính quyền Trump, ông Hu Xijin, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu - tờ báo có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc - đã gọi đây là “một vụ cướp công khai”, lên án Tổng thống Trump đang biến nước Mỹ vĩ đại thành một “quốc gia bất hảo”.

Tờ Thời báo Hoàn cầu nơi ông Hu Xijin giữ ghế Tổng biên tập thậm chí đã xuất bản một bài viết với tiêu đề: “Lệnh cấm TikTok phản ánh sự hèn nhát của Washington”. Bài báo cáo buộc Mỹ cấm TikTok vì cho rằng đây là mối đe dọa với các công ty công nghệ Mỹ, đồng thời nhắc lại những hành động “đàn áp” mà chính quyền Trump từng làm với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. “Giới chức Mỹ đang có cảm giác khủng hoảng vì nguy cơ các công ty Trung Quốc tiến lên vị trí thống lĩnh thế giới trong lĩnh vực công nghệ.”

China Daily (Nhân dân Nhật báo) – một cơ quan ngôn luận khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nhấn mạnh không bao giờ chấp nhận việc Microsoft thâu tóm các hoạt động tại Mỹ của TikTok. Tờ báo này nhận định những bình luận của Tổng thống Trump tương đương với việc mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng của Mỹ tham gia vào một thương vụ đánh cắp công nghệ Trung Quốc một cách công khai. Trên hết, tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định chính phủ Bắc Kinh có rất nhiều cách đáp trả nếu chính quyền Trump ép ByteDance bán TikTok cho công ty Mỹ.

Công ty mẹ TikTok - ByteDance cũng như rất nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đã bị Mỹ đưa vào tầm ngắm do quan ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia. Mối quan ngại này bắt nguồn từ điều luật quy định các công ty khai thác mạng Trung Quốc buộc phải hợp tác với cơ quan điều tra nước này theo luật an ninh mạng ban hành năm 2017. Mọi cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc cũng có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho nhà nước nếu được yêu cầu.

Từ phía Washington, điều này có nghĩa là TikTok và mọi ứng dụng Trung Quốc khác sẽ buộc phải chuyển dữ liệu bảo mật của người dùng Mỹ cho Bắc Kinh. “Đó có thể là dữ liệu về nhận dạng gương mặt, thông tin về nơi cư trú, số điện thoại, bạn bè và tất cả những ai kết nối với họ” - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2/8 nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn từ Fox News. Nhưng TikTok và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác đã nhiều lần phủ nhận điều này.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lan sang những lĩnh vực mới trong đó có công nghệ. TikTok là công ty mới nhất bị kéo vào tâm điểm xung đột này.