Trung Quốc dọa trả đũa bằng mọi giá, kêu gọi Anh "sửa chữa sai lầm" sau lệnh cấm Huawei

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để trả đũa lệnh cấm của Anh với gã khổng lồ công nghệ Huawei.

Trung Quốc đe dọa trả đũa, kêu gọi Anh "sửa chữa sai lầm" sau lệnh cấm Huawei ban hành hôm 14/7

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 16/7 thay mặt Bộ trưởng Thương mại Cao Phong tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết để đáp trả lệnh cấm mang tính chất “phân biệt đối xử” của Anh với Huawei.

"Chính lệnh cấm này đang làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin đầu tư của Trung Quốc vào nước Anh, đồng thời phản bội lại các nguyên tắc thương mại tự do", phía Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh. Chính phủ Bắc Kinh do đó sẽ bằng mọi giá bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hôm 15/7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã cảnh báo Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng quyết định cấm Huawei khỏi dự án mạng viễn thông 5G Anh quốc có thể sẽ khiến Anh phải trả giá đắt. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Phong sau đó cũng lên tiếng kêu gọi Anh “sửa chữa hành vi sai lầm này và bảo vệ mối quan hệ thương mại tốt đẹp với Trung Quốc”.

Trước đó, hôm 14/7 (giờ Anh), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ký thông qua lệnh “thanh trừng” thiết bị mạng Huawei khỏi mạng 5G của Anh từ nay đến năm 2027, đồng thời cấm các nhà mạng mua linh kiện Huawei bắt đầu từ sau ngày 31/12/2020. Phía Trung Quốc sau đó cáo buộc đây là kết quả của áp lực chính trị từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính ông Trump sau đó cũng lên tiếng thừa nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm về lệnh cấm Huawei của Anh.“Chúng tôi đã thuyết phục được phần lớn các quốc gia. Tôi đã tự mình thuyết phục các chính phủ không sử dụng thiết bị Huawei vì cho rằng nó gây ra rủi ro bảo mật lớn (với an ninh quốc gia)”.

Không riêng Bộ Thương mại, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phản ứng gay gắt với hành động cấm cửa Huawei. “Anh đã mất hoàn toàn sự độc lập trong quyết định về Huawei”. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi chính quyền Thủ tướng Boris Johnson đưa ra các quyết định “có trách nhiệm, phù hợp với lợi ích lâu dài của quốc gia”.

Tuy nhiên, phía Anh phủ nhận việc chịu áp lực của Washington trong quyết định về Huawei. London giải thích rằng việc “cấm cửa” Huawei là do hàng loạt quan ngại về an ninh quốc gia cũng như lo ngại rủi ro nguồn cung thiết bị Huawei bị gián đoạn bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, Trung tâm an ninh mạng quốc gia Vương quốc Anh GCHQ đã đưa ra hàng loạt cảnh báo an ninh với các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong đó, một báo cáo chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Huawei có thể sẽ buộc Huawei sử dụng các công nghệ không đáng tin cậy, gây ra những rủi ro đáng quan ngại về an ninh mạng. Hội đồng bảo an Anh quốc sau đó đã quyết định họp khẩn để đánh giá những rủi ro từ Huawei. Trong quyết định cuối cùng, London đã “chặn đường” Huawei.

Phía Mỹ cũng nhiều lần cảnh báo rủi ro gián điệp, ăn cắp bí mật thương mại từ Huawei. Mới đây nhất, Washington cáo buộc gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc thực chất được hậu thuẫn bởi Quân đội và Nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ở phía ngược lại, Huawei nhiều lần phủ nhận điều này, tuyên bố không có mối liên hệ thân thiết với chính phủ Bắc Kinh và cũng không phải là công cụ gián điệp cho Nhà nước như những gì Washington cáo buộc lâu nay.