Trung Quốc tái phong tỏa một phần Bắc Kinh ngay trước Tết

Bắc Kinh mới đây vừa tuyên bố phong tỏa 5 tổ dân phố tại một phường trung tâm trong bối cảnh xuất hiện một số ca nhiễm Covid-19 mới ngay trước thềm năm mới.

Theo tờ Tân Hoa Xã, 5 tổ dân phố thuộc phường Thiên Cung Viện, quận Đại Hưng, thủ đô Bắc Kinh sẽ bị phong tỏa nghiêm ngặt sau khi phát hiện 6 ca nhiễm mới Covid-19. Ngoài dân cư 5 tổ dân phố trên bị áp đặt cách ly tại nhà, các khu dân cư còn lại của phường cũng chịu các biện pháp hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt khác. Người dân phải có giấy phép nếu muốn ra khỏi nhà. Khu vực phường Thiên Cung Viện gần như “nội bất xuất ngoại bất nhập” kể từ sáng 20/1.

Trên diện rộng hơn, toàn bộ 1,6 triệu dân hiện sống tại quận Đại Hưng không được phép rời khỏi Bắc Kinh chừng nào chấm dứt phong tỏa. Nếu muốn rời đi, họ phải xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 với thời gian xét nghiêm trong vòng 3 ngày trở lại trên nguyên tắc “ai xét duyệt cho rời đi, người đó chịu trách nhiệm”.

Một khu dân cư bị tái phong tỏa ở phường Thiên Cung Viện, Bắc Kinh

Cũng theo quy tắc phong tỏa, mọi địa điểm công cộng ở phường Thiên Cung Viện sẽ đóng cửa ngừng hoạt động từ hôm nay 20/1. Các trường học chuyển sang hệ thống giảng dạy từ xa còn các doanh nghiệp được yêu cầu cho nhân viên làm việc tại nhà.

Trong quận Đại Hưng, bên ngoài phường Thiên Cung Viện, các nhà chức trách tuyên bố cấm tụ tập trên 50 người, cấm đám cưới trong khi đám ma phải làm đơn giản.

Giới chức Bắc Kinh đang làm hết sức có thể để khống chế đại dịch không bùng phát trước thềm Tết Nguyên đán âm lịch, thời điểm hàng triệu người dân di chuyển về quê ăn Tết hoặc đi du lịch. Những ổ dịch bùng phát gần đây tại Bắc Kinh và một số khu vực lân cận thủ đô đang khiến tình hình trở nên báo động. Chính quyền địa phương cho đến nay đã tiến hành hàng loạt xét nghiệm trên diện rộng và đưa hàng nghìn người vào diện cách ly tập trung.

Đáng chú ý, quận Đại Hưng là nơi đặt một trong hai sân bay quốc tế của Bắc Kinh.

Trước đó một ngày, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP đưa tin giới chức y tế nước này vừa phát hiện virus SARS-CoV-2 tồn tại trong 5 mẫu kem từ thương hiệu Daquiaodao ở Thiên Tân.

Dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng khẳng định khả năng nhiễm Covid-19 qua đường tiếp xúc với thực phẩm đông lạnh là rất thấp, nhưng Trung Quốc từng ghi nhận 1 ca bệnh nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Bắc Mỹ. Do đó, việc phát hiện virus trong kem mới đây đã đặt ra nhiều mối quan ngại cho giới chức Trung Quốc. Đặc biệt, kem là loại thực phẩm sử dụng ngay không qua chế biến như các loại thịt đông lạnh, do đó nguy cơ nhiễm Covid-19 từ kem có thể đáng lo ngại hơn.

Hồi đầu tháng này, các nhà chức trách Trung Quốc đang phong tỏa nhiều khu vực tại một tỉnh lân cận Bắc Kinh sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Lệnh phong tỏa được áp đặt tại tỉnh Hà Bắc nằm giáp Bắc Kinh từ 7/1 là một trong những hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc hồi năm ngoái đến nay. Thủ phủ Thạch Gia Trang của Hà Bắc đã bị phong tỏa, các phương tiện giao thông cũng bị đình trệ, không người dân hay phương tiện nào được ra khỏi thành phố. Các trường học bị đóng cửa và việc ra vào các khu chung cư cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền địa phương cũng phong tỏa nhiều tuyến đường cao tốc chính. Phản ứng cứng rắn của chính quyền cho thấy quyết tâm kiểm soát ổ dịch ở Hà Bắc trước thềm Tết Nguyên đán, tương tự như biện pháp phong tỏa một phần quận Đại Hưng mới đây.