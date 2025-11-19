Trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM giai đoạn tới nằm tại khu vực nào?

Thủ Thiêm - Ứng viên trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM

Trong quá trình tái tổ chức không gian phát triển, TP.HCM đang hình thành mô hình đa trung tâm. Nếu quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ) là trung tâm kinh tế - hành chính truyền thống, thì Thủ Thiêm với định hướng trung tâm tài chính quốc tế (IFC) nổi lên như một trung tâm kinh tế mới. Sự dịch chuyển này không chỉ tạo ra thế cân bằng cho đô thị, mà còn định hình lại bức tranh bất động sản trung tâm trong thập kỷ tới.

Theo Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố (CBD) là vùng lõi tập trung hoạt động thương mại, tài chính, dịch vụ, có mật độ việc làm và lao động cao nhất trong vùng đô thị, có hạ tầng giao thông công cộng dày đặc.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo định nghĩa mô hình đô thị nén, trung tâm mở rộng không chỉ bao gồm các khu trung tâm truyền thống như quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ), mà còn mở rộng sang toàn bộ khu quận 2 (cũ) bao gồm: Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc. Đây là khu vực tập trung các chức năng thương mại, tài chính, dịch vụ, kết nối hạ tầng đồng bộ, đồng thời tạo ra sự cân bằng cho mạng lưới đa trung tâm của TP.HCM.

Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Thủ Thiêm dự kiến vận hành từ năm 2025 được xem là động lực quan trọng để hình thành trung tâm kinh tế - tài chính mới của thành phố. Bài học từ Yeouido (Seoul) cho thấy sự ra đời của một IFC có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh: khu tài chính thu hút doanh nghiệp, kéo theo nhu cầu lưu trú chất lượng cao, dịch vụ thương mại, bán lẻ và hạ tầng đô thị.

Mô hình Yeouido (Seoul) cho thấy sự ra đời của một trung tâm tài chính quốc tế có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh. Batdongsan.com.vn

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thủ Thiêm là hạ tầng giao thông. Cụ thể, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và các dự án cầu kết nối quận 1 (cũ) - Thủ Thiêm đang được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với kế hoạch tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, những dự án này tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng, thu hút dân cư, chuyên gia và doanh nghiệp chuyển về phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành thế “song trung tâm” giữa quận 1 (cũ) và Thủ Thiêm trong tương lai.

Chung cư hạng sang tăng trưởng cả nguồn cung lẫn lực cầu

Trong khi TP.HCM từng bước hình thành đô thị đa trung tâm, thị trường bất động sản trung tâm duy trì sức hút mạnh, đặc biệt với chung cư. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 10 tháng đầu 2025, dù chỉ chiếm 28% tỷ trọng nguồn cung, chung cư trung tâm lại thu hút tới 45% mức độ quan tâm, cao vượt trội so với các loại hình khác.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư hạng sang (từ 80 triệu đồng/m2) tại trung tâm đang có sự tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn mức độ quan tâm. Trong quý III/2025, mức độ quan tâm của chung cư hạng sang tăng tới 168% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

Mức độ quan tâm phân khúc hạng sang trong quý III/2025 tăng tới 168%. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Thị trường ghi nhận nhiều dự án chung cư hạng sang thiết lập mặt bằng giá mới. Tại quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp đạt khoảng 413 triệu đồng/m2, quận 2 (cũ) khoảng 314 triệu đồng/m2, trong khi các dự án còn lại phổ biến ở ngưỡng 101 - 182 triệu đồng/m2. Giá chung cư tăng bởi nhu cầu ở thực và giá phân khúc ở thực như nhà riêng cũng đang ở mức cao vượt khả năng chi trả.

Trong bức tranh tăng trưởng của thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM, khu đô thị Nam Rạch Chiếc (phường An Phú cũ) đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và cư dân. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đến bất động sản phường An Phú trong quý III/2025 tăng gần 10% so với quý trước. Với lợi thế liền kề Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp các trục Mai Chí Thọ, Song Hành - cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu vực này quy tụ nhiều dự án hạng sang, đơn cử như The Privé (Đất Xanh Group), góp phần định hình tiêu chuẩn sống mới.

Sự tăng giá nhanh của đất nền và nhà riêng đang tạo áp lực tài chính lên người mua trung tâm, thúc đẩy xu hướng chuyển hướng sang chung cư cao tầng - nơi mức đầu tư hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống, tiện ích, an ninh và kết nối thuận lợi.

Kỳ vọng vào Thủ Thiêm - khu đô thị mới bên bờ Đông sông Sài Gòn trong hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Gia Linh

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, trong dài hạn, Thủ Thiêm không chỉ là không gian mở rộng của trung tâm, mà có khả năng trở thành trung tâm đối trọng về kinh tế, tài chính trong vòng 5 - 10 năm tới, khi các dự án hạ tầng và tài chính hoàn thiện. Sự hình thành mạng lưới đa trung tâm sẽ làm thay đổi cách vận hành của đô thị, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục tăng.

"Bất động sản trung tâm, bao gồm cả khu cũ lẫn Thủ Thiêm vì thế vẫn giữ vị thế đặc biệt: nhu cầu ổn định và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ năng lực kết nối hạ tầng. Đây là những yếu tố giúp phân khúc này duy trì sức đề kháng tốt trong trung hạn đến dài hạn, ngay cả khi thị trường chung trải qua các chu kỳ điều chỉnh", ông Quốc Anh nhận định.