Ngày 13/1, theo tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù kinh tế trong và ngoài nước năm 2022 diễn biến khó lường nhưng tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn vẫn ổn định, an toàn.

Hiện Thừa Thiên Huế có 28 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, 1 chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị, 7 quỹ tổ chức tín dụng, 11 chi nhánh loại 2 thuộc Agribank Thừa Thiên Huế, 95 phòng giao dịch, 141 điểm giao dịch tại xã, phường của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn huy động tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá so với năm trước, đạt gần 60.457 tỷ đồng, tăng 4.837 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,7% so với đầu năm (năm 2021 tăng 4,38%). Điều này cho thấy khách hàng lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng như một kênh đầu tư an toàn.

Vốn tín dụng được các tổ chức tín dụng đầu tư đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế, tín dụng toàn địa bàn tăng trưởng đều qua các tháng. Đến cuối năm 2022, dư nợ tín dụng đạt 74.273 tỷ đồng, tăng 10.985 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,36% so với cuối năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (đạt 124% kế hoạch). Nguồn vốn này đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 của Thừa Thiên Huế.

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra chỉ tiêu đầu tư tín dụng tăng khoảng 14%, tỷ lệ nợ xấu đảm bảo ở mức an toàn (dưới 3%).