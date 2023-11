TT-Huế: Yêu cầu xử lý các nhà thầu hai dự án nghìn tỷ cố tình thi công chậm tiến độ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chỉ đạo xử lý các nhà thầu cố tình thi công chậm tiến độ dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế và dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế.

Ngày 7/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh vừa cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan đi kiểm tra dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế và dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế để chỉ đạo xử lý các gói thầu chậm tiến độ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh kiểm tra gói thầu thi công đường Bùi Thị Xuân (TP.Huế), thuộc dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra một số gói thầu chậm tiến độ, như các gói thầu thi công đường Bùi Thị Xuân và đường Huyền Trân Công Chúa, đường Phạm Văn Đồng, cầu Kim Long... Tại các điểm kiểm tra, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu cần phải xử lý và sớm chấn chỉnh lại các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu chưa làm hết trách nhiệm, cố tình làm chậm tiến độ thi công các gói thầu.

Theo ông Hoàng Hải Minh, hiện đang vào mùa thời tiết không thuận lợi, vì vậy chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp các gói thầu phải tranh thủ thời gian, tập trung tăng cường thiết bị, nhân lực, tập kết vật tư, vật liệu, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế làm việc với các nhà thầu, yêu cầu lập tiến độ chi tiết, cam kết thời gian hoàn thành cho từng hạng mục. Trong đó, Ban Quản lý dự án được giao chú ý đôn đốc, chỉ đạo, giám sát tiến độ các công trình kè sông Kẻ Vạn, cầu Kim Long, đường Bùi Thị Xuân, cầu Long Thọ, đường Huyền Trân Công Chúa; chú trọng công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao các chủ đầu tư, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, ưu tiên đền bù giải tỏa những khu vực phù hợp với kế hoạch thi công của các nhà thầu...

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 392/2016. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.617 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài hơn 1.353 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương hơn 263 tỷ đồng.

Gói thầu cầu Kim Long của dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II- dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế chậm tiến độ nghiêm trọng.

Từ khi trển khai đến nay, hàng loạt gói thầu của dự thực hiện chậm tiến độ nghiêm trọng. Trong số 10 gói thầu xây lắp của dự án, phần nhiều gói thầu thực hiện ì ạch, trong đó có gói thầu nhiều tháng liền "án binh bất động".

Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế có tổng kinh phí 24,8 tỷ Yên (tương đương khoảng 5.052 tỷ đồng) từ nguồn vay ODA Nhật Bản, thực hiện từ tháng 8/2015. Dự án triển khai trên địa bàn 11 phường phía nam sông Hương của TP.Huế với 7 gói thầu gồm hệ thống đường ống thoát nước, 7 trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải ở tại đô thị Đông Nam Thủy An.

Dự án nhằm mục tiêu xử lý khoảng 70% lượng nước thải sinh hoạt khu vực nội thị phía Nam TP.Huế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải không được kiểm soát, không được xử lý và chống ngập úng cho thành phố…

Hiện dự án đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng môi trường và các hạng mục khác bằng nguồn vốn kết dư khoảng 1.400 tỷ đồng. Phần vốn kết dư này được JICA (Nhật Bản) chấp thuận và Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư và giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lập phương án đầu tư một số hạng mục, công trình nhằm tăng hiệu quả dự án.

Trong đó, phần xây lắp khoảng 1.200 tỷ đồng sẽ đầu tư xây dựng nhiều công trình trên địa bàn TP.Huế gồm: Kè sông Như Ý kết hợp đường đi bộ đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, Dự án thoát nước và vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, công trình kè khu C - Đô thị An Vân Dương, hệ thống thu nước thải Đô thị An Vân Dương, xây dựng kè Long Thọ... Thời gian thực hiện phần vốn kết dư được JICA và Chính phủ Việt Nam gia hạn đến 30/6/2024.