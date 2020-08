Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/8: Đồng USD sụt giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/8 tiếp tục chịu nhiều áp lực khi các nhà đầu tư lo lắng rằng sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể bị cản trở bởi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/8) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 93,46 điểm.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức hiện tại, từ 0% - 0,25%. Mức này đã được áp dụng từ ngày 15/3/2020, sau 2 lần hạ lãi suất khẩn cấp trong tháng.

FED cho biết, cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch Covid-19 gây ra sẽ tạo sức ép lớn lên các hoạt động kinh tế, thị trường lao động và lạm phát trong ngắn hạn, đem đến rủi ro lớn cho triển vọng kinh tế trung hạn.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới vẫn giảm, tỷ giá USD chưa có dấu hiệu phục hồi do những lo ngại về việc Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đang mâu thuẫn trong việc thống nhất các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của nước này.

Nhiều yếu tố gây sức ép đến đồng USD

Bên cạnh đó, Fitch đã hạ triển vọng của kinh tế Mỹ từ ổn định xuống tiêu cực, cảnh báo rằng mức nợ cao và thâm hụt ngân sách của nước này đã trở nên tồi tệ hơn vì tác động của cuộc suy thoái do Covid-19 gây ra.



Fitch dự đoán thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ đạt mức tương đương 20% GDP trong năm nay, trước khi quay trở lại mức tương đương 11% GDP vào năm 2021 khi các biện pháp chi tiêu kết thúc.

Tại thị trường Việt Nam, giá đồng USD khá ổn định dù mấy phiên gần đây có dấu hiệu sụt giảm nhẹ. Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,23% so với tháng trước; tăng 0,24% so với tháng 12/2019 và giảm 0,32% so với cùng kỳ năm trước.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá USD: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.070 đồng/US – 23.270 đồng/USD. Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 1/8/2020 ở mức: 23.213 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.175 đồng (Mua vào) – 23.650 đồng (Bán ra).

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.170 - 23.200 VND/USD.