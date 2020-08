Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8: Đồng USD đứng ở mức thấp

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/8 không duy trì được đà tăng giá. Vài tuần gần đây, đồng USD đã giảm giá mạnh so với các đồng tiền khác do nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế cũng như khả năng kiểm soát dịch bệnh của nước Mỹ.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/8) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 93,55 điểm.

Vài tuần gần đây, đồng USD đã giảm giá mạnh so với các đồng tiền khác do nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế cũng như khả năng kiểm soát dịch bệnh của nước Mỹ. Hiện USD vẫn được giao dịch ở gần mức trước đại dịch và cao hơn so với mức trung bình trong dài hạn.

Theo Mark Sobel, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ hiện đang công tác tại Diễn đàn tiền tệ và các định chế tài chính, 1 think tank ở London cho biết, những lo ngại rằng đà giảm giá trong ngắn hạn là chỉ báo cho thấy vị thế đồng tiền dự trữ quốc tế của USD đang bị đe dọa chỉ là "làm quá".

Tuy nhiên, về tổng thể, đồng USD vẫn khá yếu. Triển vọng u ám nói chung của nền kinh tế Mỹ cũng như sự chậm trễ trong việc thông qua gói kích thích Covid-19 mới đã khiến nhà đầu tư e ngại đồng tiền này.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang sau khi Bắc Kinh bất ngờ muốn ngăn chặn thương vụ công ty của Mỹ Microsoft mua ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc và gọi Mỹ là kẻ "ăn cắp".

Đồng USD đang đứng ở mức thấp

Theo China Daily, Chính phủ Trung Quốc sẽ không cho phép hành động Mỹ “đánh cắp” công ty công nghệ của nước này. Trung Quốc không chấp nhận việc Mỹ ép buộc ByteDance phải bán ứng dụng TikTok cho một công ty của Mỹ là Microsoft.

China Daily không ngần ngại cho rằng, Mỹ sử dụng chiến lược “bắt nạt” các công ty công nghệ Trung Quốc, nhằm nâng cao vị thế của các công ty công nghệ Mỹ. Và chiến dịch “Nước Mỹ trên hết” (American First) là một tầm nhìn mù quáng.

Căng thẳng Mỹ-Trung từ hơn một năm nay tác động tiêu cực đến đồng bạc xanh. Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới khiến giới đầu tư mất niềm tin vào đồng USD.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 5/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá USD: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.066 đồng/US – 23.266 đồng/USD. Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 4/8/2020 ở mức: 23.214 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.175 đồng (Mua vào) – 23.650 đồng (Bán ra).

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.170 - 23.200 VND/USD.