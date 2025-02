Văn Phú - Invest: Trữ tiền tăng vọt vay nợ giảm mạnh, lợi nhuận quý IV “đẹp như mơ”

Văn Phú - Invest ghi nhận lợi nhuận quý IV/2024 tăng đến 300%

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Quý IV/2024. Theo đó, điểm nổi bật nhất trên cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo riêng công ty mẹ là lợi nhuận quý IV/2024 tăng trưởng mạnh, nhờ đủ điều kiện ghi nhận doanh thu lợi nhuận dự án Terra Bắc Giang. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của VPI mạnh lên khi trữ tiền tăng vọt, vậy nợ ngắn hạn giảm.





Lợi nhuận quý IV/2024 tăng mạnh do là quý trọng điểm Công ty bàn giao các sản phẩm thuộc Dự án Terra Bắc Giang. Ảnh: vanphu.vn

Cụ thể, Quý IV/2024, Văn Phú – Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 101 tỷ đồng, tăng trưởng 305%; trên báo cáo riêng 86,6 tỷ đồng, tăng trưởng 126% so với cùng kỳ năm trước.



Văn Phú – Invest cho biết, Quý IV/2023 là giai đoạn Công ty và các công ty con tập trung phát triển các dự án bất động sản tiềm năng. Quý IV/2024 là quý trọng điểm Công ty bàn giao các sản phẩm thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Dự án Terra Bắc Giang).



Lũy kế cả năm 2024, Văn Phú – Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 307 tỷ đồng, giảm gần 32% so với năm 2023. EPS đạt 1.032 đồng/cổ phiếu.



Trữ tiền của Văn Phú - Invest tăng vọt, vay nợ giảm

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Văn Phú – Invest giảm khoảng 1.400 tỷ đồng xuống 11.144 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giảm hàng tồn kho. Trữ tiền của Văn Phú – Invest tăng vọt lên gần 500 tỷ đồng, so với mức gần 200 tỷ đồng của hồi đầu năm. Số dư hàng tồn kho giảm mạnh, xuống gần 2.869 tỷ đồng, chủ yếu giảm do dự án The Terra Bắc Giang (bàn giao sản phẩm) – giảm hơn 1.000 tỷ đồng. Trong năm 2024, Văn Phú – Invest tăng bơm tiền cho dự án Vlasta Thủy Nguyên (tăng thêm 205 tỷ đồng), và dự án Song Khê – Nội Hoàng (tăng thêm gần 22 tỷ đồng), và một số dự án khác.



Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, mặc dù các khoản cho các bên vay trong năm 2024 đã giảm, tuy nhiên Văn Phú – Invest hợp nhất phát sinh khoản cho vay gần 279 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn. Văn Phú – Invest cũng có khoản hơn 113 tỷ đồng phải thu là lãi cho vay dự thu. Được biết, Công ty Đầu tư Hùng Sơn là đơn vị nắm giữ khoản đầu tư vào Công ty TNHH An Biên Golf and Resort (thuyết minh vào tháng 1/2024).



Báo cáo cho biết, ngày 14/1/2025, Hội đồng quản trị của Văn Phú – Invest đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của VPI tại CTCP Đầu tư Hà Phú Riverland và CTCP Đầu tư Phong Phú. Sau khi chuyển nhượng cổ phần, VPI không còn là cổ đông của 2 công ty này. Văn Phú – Invest có khoản phải thu dài hạn CTCP Đầu tư Phong Phú gần 453 tỷ đồng là khoản vốn góp hợp tác đầu tư.



Ở chiều ngược lại, vay nợ ngắn hạn của Văn Phú – Invest giảm hơn 1.100 tỷ đồng, xuống 966 tỷ đồng so với mức 2.096 tỷ đồng hồi đầu năm. Vay dài hạn tăng khoảng 350 tỷ đồng.