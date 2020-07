Vận tải hành khách và hàng hóa: Trong nước tăng cao, quốc tế gặp khó

Hoạt động vận tải trong nước tháng Bảy sôi động hơn với mức tăng 7,8% lượng hành khách vận chuyển và tăng 4% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước.

Hoạt động vận tải trong nước tháng Bảy sôi động hơn với mức tăng 7,8% lượng hành khách vận chuyển và tăng 4% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước do tình hình dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát tốt và thời điểm này đang vào mùa du lịch nội địa nên lượng khách đi lại tăng cao. Tuy nhiên, vận tải ngoài nước của các hãng hàng không tiếp tục gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tính chung 7 tháng năm 2020, vận chuyển hành khách giảm 26,7% và vận chuyển hàng hóa giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.



Vận tải hành khách tháng Bảy ước tính đạt 318,2 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 7,8% so với tháng trước và luân chuyển 16,4 tỷ lượt khách.km, tăng 18,4%. Tính chung 7 tháng, vận tải hành khách đạt 2.128,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,1%) và luân chuyển 100 tỷ lượt khách.km, giảm 30,3% (cùng kỳ năm trước tăng 9,7%), trong đó vận tải trong nước đạt 2.126,1 triệu lượt khách, giảm 26,5% và 90,5 tỷ lượt khách.km, giảm 20,4%; vận tải ngoài nước đạt 2,7 triệu lượt khách, giảm 72,9% và 9,5 tỷ lượt khách.km, giảm 68,2%. Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành đường đều giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó vận tải hành khách đường bộ 7 tháng đạt 1.988,6 triệu lượt khách, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm trước và 72,5 tỷ lượt khách.km, giảm 22,7%; đường thủy nội địa đạt 113,2 triệu lượt khách, giảm 8,2% và gần 2,4 tỷ lượt khách.km, giảm 9%; hàng không đạt 20,8 triệu lượt khách, giảm 35,8% và 23,8 tỷ lượt khách.km, giảm 46,7%; đường biển đạt 3,7 triệu lượt khách, giảm 24% và 220,5 triệu lượt khách.km, giảm 16,9%; đường sắt đạt 2,5 triệu lượt khách, giảm 51,8% và 1.099,6 triệu lượt khách.km, giảm 49,7%.

Vận tải hàng hóa tháng Bảy ước tính đạt 147,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 4% so với tháng trước và luân chuyển 29,5 tỷ tấn.km, tăng 3,6%. Tính chung 7 tháng, vận tải hàng hóa đạt 957,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,7%) và luân chuyển 189,3 tỷ tấn.km, giảm 6,4% (cùng kỳ năm trước tăng 7,2%), trong đó vận tải trong nước đạt 936,5 triệu tấn, giảm 7,3% và 97,7 tỷ tấn.km, giảm 11,3%; vận tải ngoài nước đạt 21,1 triệu tấn, giảm 4,8% và 91,7 tỷ tấn.km, giảm 0,5%. Xét theo ngành vận tải, vận tải hàng hóa đường bộ 7 tháng đạt 738,6 triệu tấn, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước và 51,3 tỷ tấn.km, giảm 11,2%; đường thủy nội địa đạt 170,3 triệu tấn, giảm 5,5% và 37,2 tỷ tấn.km, giảm 4,6%; đường biển đạt 45,5 triệu tấn, giảm 3,9% và 96,4 tỷ tấn.km, giảm 2,6%; đường sắt đạt 2,9 triệu tấn, giảm 2,8% và 2,1 tỷ tấn.km, giảm 1,2%; đường hàng không đạt 164,1 nghìn tấn, giảm 33,5% và 2,4 tỷ tấn.km, giảm 46,2%.