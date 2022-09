VDSC: Xuất khẩu cá tra kỳ vọng hồi phục quý IV

Giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 80%.

Theo báo cáo cập nhật ngành thủy sản của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 80% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, xuất khẩu cá tra sang nhiều thị trường có dấu hiệu phục hồi với 195 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng 7.

Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn 37% so với tháng trước, mặc dù thấp hơn so với mức đỉnh trong nửa đầu năm 2022. Giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt 33 triệu USD, tăng 4%. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang một số thị trường chững lại trong tháng 8 như Mexico (giảm 28%), Anh (giảm 17%), Canada (giảm 35%), Úc (giảm 13%) hay EU (giảm 10%). VDSC cho rằng điều này có thể một phần do đồng tiền mất giá. Các nhà nhập khẩu sẽ điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu và nhu cầu trong thời gian tới.

Nguồn: VDSC

Trong quý III, VDSC dự báo giá trị xuất khẩu cá tra sẽ giảm từ 20-25% so với quý II nhưng sẽ tăng gần gấp đôi so với mức thấp của cùng kỳ. Ngoài yếu tố thời tiết, lạm phát và tồn kho tăng cao tại các thị trường xuất khẩu ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản. Thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam là Mỹ nhập khẩu ở mức cao từ đầu năm nên có sự sụt giảm đột ngột trong tháng 6 và 7. Đồng thời, nhiều nước có mức lạm phát cao khiến nhiều nhà nhập khẩu phải tạm dừng đơn hàng đến tháng 10.

Quý IV, VDSC kỳ vọng xuất khẩu cá tra sẽ dần cải thiện so với quý III. Thị trường Trung Quốc sẽ dần hồi phục khi chính sách của Zero-Covid đối với thực phẩm đông lạnh đang được nới lỏng và quý IV thường xuyên là mùa cao điểm xuất khẩu sang nước này.

Nguồn: VDSC

Ngoài ra, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ được kỳ vọng khả quan hơn khi tồn kho giảm và nhu cầu nhập khẩu cuối năm tăng. Lạm phát ở Mỹ duy trì ở mức cao sẽ thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm thủy sản với giá phải chăng như cá tra. Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết quả cuối cùng của cuộc rà soát quản lý thuế chống bán phá giá lần thứ 18 (POR18). DOC đã giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho từng công ty dựa trên kết quả của POR17. Do đó, quyết định này không ảnh hưởng đến xu hướng xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong năm nay.

Các công ty trong ngành sẽ có kết quả kinh doanh sụt giảm trong quý III nhưng sẽ dần hồi phục trong quý IV, mặc dù vẫn thấp hơn so với mức đỉnh trong quý II.

Trong năm 2023, VDSC cho rằng tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc. Thị trường này sẽ dẫn đầu tăng trưởng xuất khẩu cá tra do nhu cầu dồn nén. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ và EU sẽ dần hạ nhiệt do nguồn cung toàn cầu phục hồi và tiêu thụ giảm. Các doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ là đối tượng được hưởng lợi chính.