Vé máy bay "cao điểm điểm hè 2025" có nhiều ưu đãi

Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy bay khai thác (ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà máy sản xuất Pratt&Whitney khiến đội máy bay A321NEO phải bảo quản dừng bay), nguồn cung ứng thiết bị tàu bay vẫn còn rất khó khăn và chậm trễ, giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng của biến động chính trị và tình hình xung đột trên thế giới.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không dân dụng, đảm bảo nguyên tắc không đánh đổi an toàn bằng bất cứ lý do gì, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu các tổ chức, cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và tăng cường các giải pháp đảm bảo hoạt động hàng không trong dịp cao điểm hè 2025.

Thực hiện các phương án hoạt động theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 05/3/2025 đến 15/3/2025, Vietnam Airlines ưu đãi "Chào hè 2025", với các chuyến bay chất lượng với giá vé hấp dẫn.

Vietnam Airlines tung ra giá vé máy bay nội địa có mức giá chỉ từ 1.099.000 VND một chiều (đã bao gồm thuế, lệ phí), áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 05/4/2025 đến 28/12/2025.

Đây là giá vé máy bay đãi được Vietnam Airlines áp dụng cho các giai đoạn cao điểm và các đường bay giữa Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; TP.Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, Côn Đảo.

Hành trình khứ hồi quốc tế có mức giá ưu đãi giá vé máy bay chỉ từ 3.929.000 VND (đã bao gồm thuế, lệ phí), áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 05/4/2025 đến 31/10/2025.

Để đặt vé ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ các kênh chính thức của Vietnam Airlines, bao gồm hệ thống phòng vé, đại lý, website và ứng dụng di động của hãng. Từ tháng 03/2025, Vietnam Airlines triển khai mẫu thẻ lên máy bay (Boarding pass) mới với thiết kế hiện đại, mang dấu ấn riêng biệt cho từng hành khách.

Khi làm thủ tục trực tuyến (check-in online) qua ứng dụng di động của Vietnam Airlines, hành khách sẽ nhận được thẻ lên máy bay đặc biệt với hình ảnh minh họa được cá nhân hóa theo nhiều chủ đề độc đáo như sinh nhật hành khách, hạng thẻ khách hàng thường xuyên, điểm đến hành trình hoặc các sự kiện, ngày lễ lớn. Sự đổi mới này không chỉ giúp hành khách có những trải nghiệm thú vị ngay từ khi bắt đầu hành trình mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với mỗi chuyến bay.