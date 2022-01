Vi phạm công bố thông tin, Lideco (NTL) bị xử phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt 70 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSE: NTL).

Xử phạt LIDECO 70 triệu đồng do chậm công bố giải trình Báo cáo tài chính

Theo đó, Lideco công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của SSC và chưa công bố thông tin trên hệ thống của HOSE các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại các báo cáo tài chính (BCTC): BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC soát xét bán niên năm 2021.

Chính vì vậy, SSC quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Lideco về những sai phạm nêu trên.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2021, NTL ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 157 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm đáng kể từ mức 173 tỷ xuống còn hơn 155 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận tăng từ hơn 889 triệu đồng lên hơn 1,8 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 19% xuống còn 96 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, NTL lãi ròng 74 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết kết quả kinh doanh quý 3 giảm do dịch bệnh kéo dài cùng với giãn cách xã hội nên việc bán hàng và thu tiền bị gián đoạn. Đơn vị chỉ ghi nhận doanh thu một số căn biệt thự khách hàng đã nộp đủ tiền và nhận bàn giao nhà tại dự án Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 ở huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, NTL ghi nhận gần 317 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 138 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như đi ngang so với 9 tháng đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, Công ty đã thực hiện được hơn 39% kế hoạch doanh thu và hơn 49% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của NTL đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống mức 1.793 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 1.208 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại một số dự án như Dịch Vọng, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (Hà Nội), Khu 23 ha TP. Hạ Long (Quảng Ninh)... Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cũng giảm 11% so với đầu kỳ về gần 572 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu NTL ở mức 33.200 đồng/cp, giảm 20% giá trị từ mức đỉnh 43.622 đồng/cổ phiếu đạt được vào phiên 22/12.