Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Hóa An (DHA) bị phạt 600 triệu đồng

Mới đây, CTCP Hóa An (HoSE: DHA) đã nhận được quyết định xử phạt số tiền 600 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Thứ nhất, Hóa An đã chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại phường Tam Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa với tổng diện tích đất chiếm là 21.376,4 m2.



Thứ hai, Hóa An đã chiếm đất nông nghiệp là trồng lúa, đất rừng sản xuất tại phường Tam Phước, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa với diện tích là 14.965,5 m2.

Thứ ba, Hóa An đã chiếm đất phi nông nghiệp tại phường Tam Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa với tổng diện tích đất chiếm là 4.706,1 m2.

Các hành vi vi phạm của Hóa An.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã xem xét việc CTCP Hóa An tự nguyện khắc phục hậu quả và thành thật hối lỗi. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt Hóa An số tiền 600 triệu đồng, trong đó: 200 triệu đồng cho hành vi 1; 240 triệu đồng cho hành vi 2 và 160 triệu đồng cho hành vi 3.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai buộc Hóa An phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Tiếp tục thuê đất theo quy định và nộp lại số tiền gần 3,5 tỷ đồng là khoản lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Hóa An có 60 ngày để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, kể từ ngày nhận được quyết định 23/02.

Tính chung năm 2023, Hóa An ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 375,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 14,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và tăng 32% so với thực hiện năm trước. Kết quả, Hóa An báo lãi sau thuế 95,9 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2022.

Tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính năm 2023, Hóa An ghi nhận tổng tài sản ở mức 469 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 302,8 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của Hòa An là 49,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp này không có nợ vay.

Kết phiên ngày 26/2, cổ phiếu DHA giảm nhẹ xuống 50.100 đồng/cp.