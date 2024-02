Thuỷ điện Miền Nam (SHP) lùi ngày trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (HoSE: SHP) vừa đưa ra thông báo về việc tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023.

Cụ thể, Thủy điện Miền Nam thông báo lùi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng), dự kiến lùi từ ngày 26/2 đến ngày 12/3/2024.

Bên cạnh đó, SHP cũng lùi thời gian dự kiến thanh toán từ ngày 7/3 đến ngày 21/3/2024.

Thuỷ điện Miền Nam cho biết, do Công ty chưa hoàn tất thủ tục pháp lý với VSD (Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) nên có tình trạng lùi ngày như trên.

SHP hiện có hơn 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng mức chi trả cổ tức đợt này lên tới hơn 101 tỷ đồng.

Trong ĐHĐCĐ 2023, Thủy điện Miền Nam dự kiến tỷ lệ cổ tức là 25%. Như vậy, sau đợt chi trả này, SHP còn ít nhất 1 lần chi trả nữa với tỷ lệ 15% còn lại để hoàn thành xong kế hoạch trả cổ tức 2023.

Trong cơ cấu cổ đông của SHP, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 48,86%. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam có thể được nhận hơn 49 tỷ đồng từ đợt chi trả này. Ngoài ra, 2 cổ đông lớn khác là Năng lượng REE (công ty con của REE, sở hữu 11,09%) và CTCP Thủy điện Đắk R'tíh (sở hữu 10,33%) sẽ lần lượt nhận khoảng 11,2 tỷ đồng và hơn 10,4 tỷ đồng.

Thuỷ điện Miền Nam đã vượt đích toàn bộ kế hoạch kinh doanh năm

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Thủy điện Miền Nam ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 661,1 tỷ đồng, giảm 11,4% so với kết quả thực hiện năm 2022. Doanh thu trong năm nay giảm là do sản lượng phát điện trong năm thấp hơn so với 2022 (Lượng mưa 2023 chủ yếu tập trung vào mùa mưa trong khi năm 2022, thời tiết tương đối thuận lợi, mưa rải đều cho tất cả các mùa trong năm). Bên cạnh đó, giá điện bình quân năm 2023 cũng giảm 10% so với năm 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Lợi nhuận gộp giảm từ 426 tỷ xuống còn 348 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong năm giảm từ 57,2% xuống 52,8%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính không biến động nhiều, tăng nhẹ từ 4,4 tỷ lên gần 4,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ 26,4 tỷ xuống còn hơn 19,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tiết giảm từ 33,9 tỷ xuống còn hơn 28 tỷ đồng.

Theo giải trình, lãnh đạo Thủy điện Miền Nam cho biết: chi phí trong năm được tiết giảm chủ yếu là chi phí lãi vay giảm do nợ gốc vay giảm qua các năm. Chi phí thuế tài nguyên nước, môi trường rừng giảm theo sản lượng.

Cuối cùng, Thủy điện Miền Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 14%, từ 321 tỷ đồng xuống còn hơn 275 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thủy điện Miền Nam dự kiến doanh thu đạt 651 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 254,9 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, Công ty đã vượt 1% kế hoạch doanh thu và vượt gần 8% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 26/2, giá cổ phiếu SHP tăng 0,46% lên 33.000 đồng/cổ phiếu.