VIB chuẩn bị phát hành 20.000 tỷ đồng giấy tờ có giá

Theo nghị quyết 050.23.BOD của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) phê duyệt kế hoạch phát hành giấy tờ có giá năm 2023.

Theo đó, ngân hàng VIB lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng giấy tờ có giá. Loại giấy tờ có giá là trái phiếu và/hoặc chứng chỉ tiền gửi. Tổng Giám đốc sẽ phê duyệt khối lượng phát hành thực tế theo từng đợt trên cơ sở nhu cầu vốn của VIB và theo tình hình thị trường.

Về chi phí phát hành: bao gồm các loại chi phí tư vấn, phí đại lý phát hành, phí đăng ký, phí lưu ký giấy tờ có giá,... sẽ được tính theo chi phí thực tế tại từng đợt phát hành và sẽ được Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền) phê duyệt.

Cũng tại ngày thông báo phát hành giấy tờ có giá, Ngân hàng VIB cũng thông báo về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Hàn Ngọc Vũ ở lại vị trí Tổng Giám đốc VIB với thời hạn 4 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2023. Được biết, ông đã được bổ nhiệm vào vị trí này từ năm 2013 cho tới nay.

Nhìn lại quý II/2023, VIB ghi nhận, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 4.401 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tại VIB qua các quý gần đây

Trong kỳ, ngoại trừ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 13% còn 786 tỷ đồng thì các khoản kinh doanh ngoài lãi khác đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 61%, đạt 170 tỷ đồng; Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 9,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 87 tỷ đồng. Cuối cùng, VIB báo lãi trước thuế đạt 2.948 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, nguồn thu chính của VIB tăng mạnh 21%, đạt 8.706 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. VIB dành hơn 1.528 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2 lần cùng kỳ, mặc dù vậy ngân hàng này vẫn lãi trước thuế gần 5.642 tỷ đồng, tăng 12%.

Tại ngày 30/6/2023, quy mô tổng tài sản của VIB mở rộng 10% so với đầu năm, lên 378.663 tỷ đồng. Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến cuối quý 2/2023 tại VIB là gần 8.528 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn dịch chuyển sang nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ, 2 khoản nợ này ghi nhận tăng tới 104% và 107% so với đầu năm 2023. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 2,45% đầu năm lên 3,63%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 2/10, giá cổ phiếu VIB tăng 0,78% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 19.500 đồng/cổ phiếu.