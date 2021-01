Việt Nam nhập khẩu 70.000 tấn gạo từ Ấn Độ: Chuyện bình thường trong xu thế hội nhập

Cảnh giác việc gạo nhập khẩu bị "phù phép" thành gạo Việt

"Nền lúa gạo Việt Nam đang xuất hiện tình trạng gian thương - khi một số doanh nghiệp lợi dụng giá thấp đã nhập khẩu gạo từ nước ngoài về để chế biến, sau đó thì phù phép thành gạo Việt Nam. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam vốn là một quốc gia xuất khẩu gạo thuộc tốp đầu của thế giới. Việc nhập khẩu gạo từ Ấn Độ lần này cũng không loại trừ khả năng đó, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ" - Giáo sư Võ Tòng Xuân nói.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại lập kỷ lục mới

Trong tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới lại tăng khoảng 7USD/tấn, nâng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên mức cao nhất từ 500-505 USD/tấn, là mức cao kỷ lục trong 9 năm gần đây.

Giá lúa gạo trong nước tăng cao

Hiện giá lúa gạo ở ĐBSCL đang tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa Jasmine 6.800 đồng/kg; lúa IR50404 ở mức 6.950 đồng/kg; Đài thơm 8 7.200 đồng/kg; OM 5451 7.000 đồng/kg; lúa Jasmine 7.000 đồng/kg; OM 9577 7.000 đồng/kg; OM 9582 7.000 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.400 - 6.600 đồng/kg; nếp tươi An Giang ở mức 5.800 đồng/kg; OM 6976 ở mức 7.000 đồng/kg… Riêng đối với gạo nguyên liệu NL IR50404 ở mức 9.850 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 10.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 10.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR50404 ở mức 11.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Kh.V