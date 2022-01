Việt Nam nhập khẩu bao nhiêu than từ Indonesia?

Trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 490 nghìn tấn than từ Indonesia, tương đương 58 triệu USD, giảm 65% về lượng và giảm 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu than từ Indonesia giảm mạnh.

Indonesia sẽ tạm cấm xuất khẩu than trong tháng 1/2022 để đảm bảo nguồn cung than nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than của nước này.

Nhà xuất khẩu than nhiệt hàng đầu thế giới Indonesia ước tính sản lượng than trong nước sẽ đạt 644 triệu tấn vào năm 2022, với mức tiêu thụ dự báo là 190 triệu tấn.

Theo đó, Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã có thông báo số B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tạm thời cấm xuất khẩu than từ 01-31/01/2022 đối với tất cả các đối tượng là doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than có các giấy phép: IUP (Kinh doanh khai thác mỏ-Mining Business License); IUPK (kinh doanh khai thác, sản xuất, vận hành mỏ- Production Operation Special Mining Business License) và PKP2B (Hợp đồng đặc nhượng-Concession Agreement).

Bộ Năng lượng và Khoáng sản nước này cho biết, việc tạm cấm xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung than nguyên liệu cho các nhà máy điện than của Indonesia, ngăn ngừa rủi ro thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nước này; đồng thời buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh than phải hoàn thành nghĩa vụ cung ứng 25% tổng lượng than xuất khẩu cho thị trường nội địa.

Theo số liệu của Bộ này đưa ra, tính tới 01/01/2021, trong tổng số 5,1 triệu tấn than các doanh nghiệp than phải có nghĩa vụ cung cấp cho thị trường nội địa theo qui định của Chính phủ thì mới chỉ có 35.000 tấn than được các doanh nghiệp than nước này cung ứng.

Điều này, sẽ gây ra rủi ro thiếu hụt điện nghiêm trọng, trên diện rộng với gần 20 nhà máy điện với tổng công suất 10.850 MW sẽ phải ngưng hoạt động do thiếu nguyên liệu.

Chính phủ Indonesia cho biết, khi nguồn cung than nôi địa được đáp ứng đầy đủ, các doanh nghiệp sản xuất than sẽ được nối lại hoạt động kinh doanh xuất khẩu.

Trước việc Indonesia tạm cấm xuất khẩu than trong tháng 01/2022, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp nhập khẩu than của Việt Nam cần nhanh chóng khẩn trương liên hệ với các các doanh nghiệp (đối tác) xuất khẩu than Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao trong tháng 01/2022 (nếu có), đồng thời cần theo dõi chặt chẽ các thông tin cập nhật về chính sách, quản lý điều hành liên quan tới mặt hàng than tại trang tin điện tử Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia- www.esdm.go.id (hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Indonesia).

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, nhiều khả năng Chính phủ Indonesia sẽ sớm phải xem xét, điều chỉnh quyết định này do sức ép từ phía cộng động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than Indonesia.

Indonesia là một trong những thị trường nhập khẩu than lớn nhất của Việt Nam. Than nhập từ nước này chủ yếu được sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện than trong nước.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 490 nghìn tấn than từ Indonesia, tương đương 58 triệu USD, giảm 65% về lượng và giảm 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu than từ Indonesia giảm mạnh.

Trước đó, giai đoạn tháng 3 – 8, nhập khẩu than từ Indonesia luôn ở mức cao so với mặt bằng chung của năm, dao động 1,4 - 1,9 triệu tấn.