VietinBank: Dư nợ tín dụng tăng 16,88% trong năm 2024

Trong báo cáo ngành ngân hàng Chứng khoán MB (MBS) công bố, nhóm phân tích đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc đạt 25% so với cùng kỳ trong quý IV/2024, mức cao nhất kể từ quý II/2022 nhờ được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất đang trên đà phục hồi. Kết quả này có thể giúp lợi nhuận cả năm 2024 có thể đạt mức tăng 18% so với mức giảm 4% của năm 2023, đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng bắt đầu.

Trong đó, riêng ngành ngân hàng, nhóm phân tích dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ và tăng 11,1% so với quý trước, giữ nhịp cho toàn thị trường. Mặc dù ước tính tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong quý IV/2024 sẽ cao hơn so với quý III/2024 nhưng NIM được dự kiến sẽ giảm nhẹ.

Thu nhập ngoài lãi được dự báo sẽ suy giảm do các hoạt động ngoài lãi vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong quý III/2024. Chi phí trích lập dự phòng dự báo sẽ cao hơn so với quý trước và trong quý IV/2024 do nền so sánh cao quý cuối năm ngoái.