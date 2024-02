VietinBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 65.300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa thông qua phương án phân phối 16.441,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Cụ thể, trong năm 2022, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022 đạt 16.528 tỷ đồng, cùng khoản điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước là 86 tỷ đồng. Lợi nhuận phân phối là 16.442 tỷ đồng.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Sau khi trích 822 tỷ đồng quỹ bổ sung vốn điều lệ, 1.644 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính, 2.327 tỷ đồng quỹ khen thưởng, phúc lợi thì lợi nhuận còn lại của VietinBank là 11.648 tỷ đồng. Ngân hàng này sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu toàn bộ lợi nhuận năm 2022 (sau khi trích lập các quỹ) của VietinBank được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu như kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng này có thể tăng lên 65.347,9 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Vietinbank cũng đã hoàn thành việc phát hành thêm hơn 564 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,74% từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vietinbank tăng từ 4,8 tỷ cổ phiếu lên 5,37 tỷ cổ phiếu.

Hiện, VietinBank là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 4 hệ thống, đạt 53.700 tỷ đồng, đứng sau BIDV (57.004,4 tỷ đồng), Vietcombank (55.890,9 tỷ đồng) và VPBank (79.339,2 tỷ đồng).

VietinBank báo lãi hoàn thành kế hoạch năm 2023, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,13%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV

Lũy kế cả năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này đạt 70.658 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2022. Hầu hết các mảng kinh doanh của VietinBank đều có tăng trưởng tích cực trong năm qua. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 53.083 tỷ đồng, tăng 11%. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 7.154 tỷ đồng, tăng 22%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 4.248 tỷ đồng, tăng 19,5%. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi 292 tỷ đồng, đối lập với năm trước đó bị lỗ 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại kém khả quan, bị lỗ 154 tỷ đồng. Hoạt động khác (chủ yếu là xử lý nợ) có lãi thuần 5.747 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước đó. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm 43,9% còn 287 tỷ đồng.

Tuy chi phí dự phòng rủi ro trong quý 4 giảm so với cùng kỳ nhưng do 3 quý trước tăng cường trích lập nên tổng chi phí dự phòng cả năm của VietinBank lên tới 25.115 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế VietinBank năm 2023 đạt 25.100 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VietinBank đạt 2 triệu tỉ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,47 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 15,5%; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ mức 1,24% hồi đầu năm xuống còn 1,13%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 28/2, giá cổ phiếu CTG giảm 0,69% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 35.900 đồng/cổ phiếu.