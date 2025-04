Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu quý I/2025 đạt 15.698 tỷ đồng

Trong Quý I/2025, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.698 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 19.269 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 124% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 2.652 tỷ đồng, tăng 193% so với Quý I/2024. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Royal Island và Vinhomes Ocean Park 2-3 tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Doanh số bán hàng Quý I/2025 và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 35.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 116% và 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị, đặc biệt là dự án Vinhomes Wonder City tại phía Tây Hà Nội, được mở bán vào giữa tháng 3. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận các quý tiếp theo của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu dự kiến đạt 180.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 42.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2025, Vinhomes duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 561.504 tỷ đồng và 223.396 tỷ đồng.

Về phát triển dự án, trong tháng 3/2025, Vinhomes chính thức ra mắt thị trường dự án đại đô thị Vinhomes Wonder City - cung cấp ra thị trường những sản phẩm thấp tầng đẳng cấp, pháp lý uy tín. Tọa lạc ở vị trí đắc địa phía Tây Hà Nội cùng không gian sống tiện nghi thời thượng, Vinhomes Wonder City đã tạo lập những thành tích bán hàng nổi bật ngay khi mở bán, là động lực thúc đẩy thanh khoản thị trường năm 2025. Cụ thể, 92% quỹ căn phân khu Hừng Đông được tiêu thụ chỉ sau 4 ngày mở bán; 70% phân khu Bình Minh được hấp thụ ngay trong ngày đầu ra mắt 23/3/2025.

Tại TP. Hồ Chí Minh, siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ vừa được khởi công ngày 19/4/2025. Với quy mô 2.870 ha, dân số dự kiến 230.000 người, khi đi vào hoạt động dự án sẽ định hình chuẩn mực mới cho mô hình đô thị ESG dựa trên 3 trụ cột: xanh – thông minh và sinh thái. Trước đó, ngày 26/3/2025, Vinhomes cũng đã khởi công dự án Vinhomes Green City tại Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An (197,2 ha), đánh dấu bước đi chiến lược mở rộng về phía Tây Bắc TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ làn sóng đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông.

Về chiến lược phát triển điểm đến nhằm gia tăng giá trị cho dự án, các khu đô thị Vinhomes tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ vui chơi giải trí - ẩm thực Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội đầu năm. Tại Ocean City, lễ hội Xuân “Ánh sáng phương Đông” có quy mô lớn nhất Việt Nam ghi nhận 10.000 lượt khách trong ngày khai mạc; Lễ hội Ocean BBQ & Brew Festival tại Làng Sake cũng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng thức 150 món nướng và 120 loại bia tại 64 gian hàng. Tại Vinhomes Grand Park, chương trình “Tết diệu kỳ” cũng đón hơn 60.000 cư dân và hàng triệu du khách tới trải nghiệm. Vinhomes Royal Island tiếp tục ghi dấu ấn là điểm đến của những lễ hội quốc tế với sự kiện Road to 8Wonder – The Next Icon quy tụ nghệ sĩ đình đám KPOP B.I cùng những ngôi sao trẻ nổi bật của làng nhạc Việt như Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz…

Song song với đó, Vinhomes cũng không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Tại Vinhomes Royal Island, bến du thuyền cao cấp Royal Marina chính thức ra mắt những chủ nhân tiên phong của “Đảo Hoàng Gia”, hay Cầu Hoàng Gia triển khai hợp long, đánh dấu 1 năm ra mắt dự án. Tại Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái, Quảng Ninh), câu lạc bộ Golden First dành cho cộng đồng cư dân tinh anh cũng đã được ra mắt với hàng loạt sự kiện đặc biệt.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu Vinhomes và các dự án của Công ty vinh dự nhận 3 giải thưởng uy tín tại Diễn đàn Bất động sản mùa Xuân lần thứ V, Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2024–2025. Ngoài ra, Vinhomes tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành bất động sản, khi được vinh danh trong Top 10 Chủ Đầu Tư Bất Động Sản Uy Tín 2025 do Vietnam Report công bố. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinhomes đạt được danh hiệu này, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao từ thị trường. Đồng thời, trong lĩnh vực ESG, Vinhomes cũng được vinh danh với giải thưởng “Doanh nghiệp hành động vì cộng đồng xanh” tại Vietnam ESG Awards lần thứ nhất, khẳng định vị thế dẫn đầu của Vinhomes trong phát triển đô thị bền vững và tiên phong tích hợp tiêu chí ESG vào vận hành.

Với sự khởi đầu đầy quyết liệt trong quý đầu năm, Vinhomes sẽ tiếp tục chinh phục những mục tiêu đặt ra trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 vừa được đại hội đồng cổ đông thông qua dựa trên triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới khởi sắc hơn.