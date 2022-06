VIX: Dự trình cổ tức 2021 tỷ lệ 12%, kế hoạch lợi nhuận giảm 10%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, HĐQT của VIX trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%, bao gồm 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/06/2022 (thứ Năm). VIX đã công bố những thông tin quan trọng sẽ trình trong đại hội bao gồm báo cáo kết quả của năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch chia cổ tức và các nội dung quan trọng khác.

Năm đại thắng của VIX

Về kết quả kinh doanh năm 2021 được HĐQT đánh giá là rất khả quan so với tình hình chung của các doanh nghiệp cũng ngành. Cụ thể, doanh thu của VIX đạt 1.569,5 tỷ đồng, tăng 218% so với thực hiện năm 2020. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 735,7 tỷ đồng, tăng 224% so với thực hiện năm trước.Tính chung cả năm, tổng doanh thu và lợi nhuận đều cao gấp đôi năm 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt: 4.259 đồng/CP, tăng 90% so với thực hiện năm 2020 và đứng trong nhóm các công ty chứng khoán có hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường.

Dù ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đạt được thành công đáng kể trong năm qua. Tổng tài khoản giao dịch chứng khoán mới mở tăng 136% so với 2020 và tăng 146% tài khoản giao dịch kí quỹ mới.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIX

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12%. Bao gồm 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Mang tổng giá trị là 659 tỷ đồng. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty gần 5.492 tỷ đồng.









VIX dự kiến sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành là 32,9 nghìn cổ phiếu, tương đương với 329,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện vào quý III/2022.



VIX dự kiến kế hoạch lợi nhuận 2022 giảm hơn 10%



HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch kinh năm 2022 với 2 chỉ tiêu chính. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 820 tỷ đồng, giảm 9,6% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo đó mà giảm 10,8% so với thực hiện năm trước chỉ còn ở mức 656 tỷ đồng

thống kê giao dịch giá cổ phiếu VIX 5 ngày gần đây

Giá cổ phiếu VIX trong 5 ngày gần đây liên tục có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/06, giá cổ phiếu hiện tại là 12.450 đồng/ cổ phiếu; tăng 650 đồng ( tương đương tăng 5,51% so với giao dịch liền kề)