VnDirect nhận đinh nhiều dự án của Tập đoàn Đèo Cả (HHV) khó đạt được mục tiêu lợi nhuận

Trong báo cáo cập nhật thị trường chứng khoán tháng 10 vừa cập nhật, VNDirect cho biết, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) hoạt động trong ba lĩnh vực chính gồm: Thu phí BOT; xây dựng hạ tầng và vận hành bảo trì.

VNDirect cho biết, năm 2023, mảng thu phí đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào kết quả kinh doanh của HHV, chiếm 60% doanh thu và 90% lợi nhuận gộp của HHV.

Trong đó, mảng xây dựng chiếm 40% doanh thu nhưng chỉ đóng góp 7% lợi nhuận gộp. Năm 2019, HHV đã tái cấu trúc bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đổi lấy nợ của các dự án BOT. Hiện tại, HHV sở hữu cổ phần tại bốn dự án BOT, bao gồm hầm đường bộ Đèo Cả, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hầm Phước Tường - Phước Gia và dự án mở rộng Quốc lộ 1A (QL1A) tại tỉnh Khánh Hòa.

Hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Tập đoàn Đèo Cả đã và đang tham gia nhiều dự án giao thông trọng điểm, bao gồm cả việc giải quyết các dự án bị chậm tiến độ như: Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Từ đó, các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả được hưởng lợi thế đáng kể.

VNDirect phân tích, mặc dù, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông trở thành trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy đô thị hóa, chúng tôi tin rằng đầu tư công sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc với mức tăng trưởng kép CAGR đạt 10 - 14% (tính theo VND) cho đến năm 2030.

Tuy nhiên, VNDirect cho rằng, đầu tư công sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2025, Quý cuối cùng trong năm luôn là thời điểm chính phủ giải ngân vốn đầu tư công mạnh nhất.

Theo VNDirect, đến nay, giá trị các đơn hàng tồn đọng (Backlog) của HHV vẫn lớn nhưng đang giảm so với cuối năm 2023. Cụ thể, giá trị các đơn hàng tồn đọng (Backlog) ước tính của HHV vào cuối 6T23 là khoảng 2.900 tỷ đồng, giảm so với 3.600 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Thực hiện dự án BT sẽ tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng, dự báo biên lợi nhuận gộp của HHV năm 2024 vẫn sẽ ở mức thấp là 4 - 5% vì phần lớn doanh thu của HHV đến từ các dự án BT, vốn thường có biên lợi nhuận gộp thấp hơn các dự án PPP.

Cùng đó, các vấn đề về dòng tiền mảng thu phí BOT đang được tìm cách giải quyết, kỳ vọng Đèo Cả sẽ nhận được 1.180 tỷ đồng là phần vốn góp cam kết của Nhà nước theo hợp đồng ban đầu vào quý 4/2024, đối với dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn, vẫn chưa có giải pháp rõ ràng nào cho việc không đạt được mức lợi nhuận như cam kết.

Về tài chính, VNDirect cho biết, theo công bố kết quả linh doanh sơ bộ của quý 3/2024, HHV báo cáo doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước đạt 773 tỷ đồng, nhờ doanh thu thu phí BOT tăng 20%, bù đắp cho doanh thu xây dựng giảm 8%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2024, tăng khiêm tốn 4% so với cùng kỳ, đạt 122 tỷ đồng. Doanh thu 9T24 của HHV tăng 25% so với cùng kỳ lên 2.277 tỷ đồng, nhờ doanh thu thu phí BOT tăng 21% và doanh thu xây dựng tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2024 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90% mục tiêu cả năm.

Hiện nay, các vấn đề về dòng tiền mảng thu phí BOT đang được Tập đoàn Đèo Cả tìm cách giải quyết đối với các dự án do HHV quản lý, vận hành 15 trạm thuộc 4 dự án BOT.

Cụ thể, Hầm đường bộ Đèo Cả; Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Hầm Phước Tường - Phú Gia; Dự án mở rộng Quốc lộ 1A (QL1A) tỉnh Khánh Hòa.

Dự báo HHV sẽ nhận được 1.180 tỷ đồng dưới dạng vốn góp của Nhà nước đã cam kết trong hợp đồng ban đầu còn thiếu vào quý 4/2024 cho công ty Đèo Cả (do HHV sở hữu) thay vì trong năm 2025 - 2027.

Tuy nhiên, thời gian thanh toán cho khoản 2.280 tỷ đồng để thay thế doanh thu thu phí của trạm La Sơn -Túy Loan vẫn chưa có. Đối với đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cũng không đạt được mục tiêu lợi nhuận cam kết trong phương án tài chính ban đầu.

Một giải pháp từng được bàn bạc là Vietinbank sẽ hạ lãi suất cho vay, nhà đầu tư là HHV sẽ phải chấp nhận mức lợi nhuận cam kết ở mức thấp hơn đạt 11% từ 11.5%, và Chính phủ sẽ giải ngân khoảng 4.500 tỷ đồng để hỗ trợ tài chính cho dự án. Tuy nhiên, kết luận cụ thể vẫn chưa được đưa ra.