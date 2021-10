VPBank hoàn tất thủ tục bán 49% cổ phần FE Credit cho SMBC

Phía SMBC đã có công bố thông tin về việc chính thức hoàn tất thủ tục mua 49% cổ phần của Công ty tài chính FE Credit, một công ty con của VPBank.

VPBank và SMBC đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Ảnh: Kinh tế Sài Gòn

Hôm 28/10, SMBC Consumer Finance Co., Ltd (SMBCCF), một thành viên của Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui, Inc. (SMBC), thông báo đã hoàn tất mua 49% cổ phần tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC, FE Credit) từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), và đổi tên công ty thành Công ty Tài chính VPBank SMBC. Được biết, trước đó vào ngày 28/4/2021, VPBank và SMBCCF đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.



Cơ cấu vốn tại FE Credit sau ngày 28/10/2021 sẽ là 49% được nắm giữ bởi SMBCCF, 50% được nắm giữ bởi VPBank và 1% được nắm giữ bởi những cổ đông khác.



Với khoản đầu tư này, Tập đoàn SMBC sẽ hợp tác với FE Credit để góp phần vào sự phát triển hơn nữa của lĩnh vực tài chính Việt Nam bằng cách tận dụng bí quyết và chuyên môn SMBCCF đã tích lũy được qua nhiều năm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Nhật Bản và các nước Châu Á khác. Bên cạnh đó, Tập đoàn SMBC cũng hướng tới mục tiêu đẩy nhanh chiến lược tăng trưởng của mình ở châu Á bằng cách áp dụng các phương pháp chuyển đổi kỹ thuật số tiên tiến từ FE Credit.

Năm 2015, VPB FC vận hành hoàn toàn theo mô hình công ty con của VPBank sau khi VPBank mua lại Công ty TNHH MTV Tài chính Than Khoáng sản Việt Nam và chuyển mảng hoạt động tài chính tiêu dùng của VPBank sang cho công ty mới. Từ đây, FE Credit thương hiệu mới của VPB FC ra đời. Ở thời điểm thành lập công ty, FE Credit có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của FE Credit là 7.328 tỷ đồng.

Ba gói tiêu dùng tín chấp chính của Fe Credit: vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy trả góp, vay mua hàng gia dụng trả góp. Nguồn: Số liệu báo cáo nhà đầu tư của SMBC



Năm 2020 và 6 tháng đầu 2021, dù kết quả kinh doanh của FE Credit bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nhưng FE CRDIT đã và đang ra sức hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng. Công ty nhanh chóng triển khai các chương trình miễn giảm lãi và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm giúp khách hàng giảm nhẹ gánh nặng tài chính, sớm có động lực hồi phục sau khó khăn.



Chẳng hạn, nhóm khách hàng được FE CREDIT xem xét miễn giảm bao gồm khách hàng gặp khó khăn tài chính hoặc bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ở các nhóm nợ 2,3,4,5 và có thiện chí trả đủ nợ quá hạn. Thời hạn áp dụng từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2021.