Vụ cháy kho hóa chất Đức Giang: Đã có báo cáo mới nhất

Yêu cầu công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy

Chiều 30/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã có báo cáo sơ bộ về vụ cháy xảy ra tại kho Cảng Đức Giang.

Cụ thể, khoảng 7h45 (ngày 30/6), nhận được tin báo xảy ra cháy khu Cảng Đức Giang, tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội), Công an thành phố đã điều động gần 20 xe chữa cháy phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ Đô, Tiểu đoàn 18, Bộ Tham mưu Tổng cục kỹ thuật (Bộ quốc phòng) và lực lượng dân quân tự vệ các phường Ngọc Lâm, Đức Giang, Ngọc Thụy đến hỗ trợ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ bản đã được dập tắt, ngăn không cho cháy lan sang các kho bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Quỳnh An

Theo đó, hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt có diện tích khoảng 812m2. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong kho chứa nhiều thùng phuy chứa dung môi không phải hoá chất độc hại.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các kho hàng khác.

Đồng thời, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức di chuyển nhiều hàng hóa, phương tiện, vật tư của các công ty ra bên ngoài an toàn. Kết quả là không có thiệt hại về người, các lực lượng tham gia đã cứu được nhiều tài sản. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ cháy này, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy nhà kho hóa chất trong cảng Đức Giang (quận Long Biên).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, với các vụ cháy, đặc biệt là cháy hóa chất, lực lượng chức năng đều có các phương án cứu hộ, cứu nạn và phòng chống cháy nổ.

"Cháy hóa chất gì, máy đo được nồng độ hóa chất ở khu vực đó cho kết quả như thế nào thì đều phải công bố, công khai đến với người dân. Nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải có giải pháp, thậm chí là phải di dân ra vùng khác", ông Nguyễn Đức Chung nói.

Rà soát toàn bộ tránh thảm họa

Trên báo chí, PGS.TS. Bùi Thị An – nguyên ĐBQH, Uỷ viên, Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII cho rằng, vấn đề đối với các kho hóa chất là vấn đề đặc biệt cần phải chú ý bởi một khi rủi ro cháy xảy ra thì hậu quả của nó là đặc biệt nguy hiểm.

Bà An nhấn mạnh rằng, cháy hóa chất là đã độc hại, nguy hiểm rồi bởi chứa các dung môi. Ở đây lại còn là kho hóa chất, nơi chứa số lượng lớn và nhiều chủng loại hóa chất, có thể tạo nên xúc tác với nhau, gây tác động khôn lường, thậm chí gây nổ ở quy mô lớn, tạo ra các loại khí độc hại, ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Một vụ cháy hóa chất có thể dẫn tới hiểm họa cho môi trường và cho sức khỏe của con người.

Vị chuyên gia nhắc lại vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông hồi tháng 8/2019 để cảnh báo về tình trạng mất an toàn tại các khu vực kho chứa, nhà máy sản xuất liên quan đến các hóa chất.

"Ở đây, quy định an toàn của các kho hóa chất là đặc biệt quan trọng. Có thể làm đúng quy định về an toàn, về khoảng cách với khu dân cư, độ an toàn các đường dây điện, tuyến cáp, đường dẫn nhiệt... nhưng vấn đề ở chỗ là đã thực hiện kiểm tra thường xuyên hay chưa, có kiểm tra đầy đủ các tiêu chí an toàn hay không?", bà An nói.

Vị chuyên gia cho rằng, sau vụ cháy kho hóa chất Đức Giang thì các công ty, cơ quan có kho chứa hóa chất, có nơi dự trữ hóa chất dù lớn, nhỏ... cũng đều cần rà soát lại toàn bộ, một cách thực chất nhất để xem liệu có nguy cơ xảy ra mất an toàn hay không. Đây thực sự là "cứu cháy" chứ không chỉ là "phòng cháy" bởi một khi xảy ra hỏa hoạn hóa chất thì không thể cứu được.