Bamboo Airways có tân Chủ tịch là đại diện của Tập đoàn FLC

Đại diện Bamboo Airways cho biết, ông Bùi Quang Dũng là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Southern Columbia (Hoa Kỳ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Quá trình công tác, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như: Colliers International, BIM Group, Empire Group… và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Bamboo Airways.

Cùng đó, ông Dũng từng đồng hành và tham gia quản lý với Bamboo Airways dưới vai trò Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn từ năm 2019 – 2022.

Theo đại diện Bamboo Airways, việc ông Bùi Quang Dũng - người đại diện Tập đoàn FLC - đảm nhiệm vai trò Chủ tịch được kỳ vọng sẽ tạo nên sự gắn kết vững chắc giữa Bamboo Airways và FLC, đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược tái cơ cấu, xây dựng lại hệ thống vận hành và định hướng phát triển lâu dài của hãng.

HĐQT Bamboo Airways đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo nghị quyết cùng ngày, ông Lê Thái Sâm chính thức thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và tiếp tục đồng hành với Bamboo Airways trên cương vị Thành viên HĐQT.

Hiện nay, HĐQT Bamboo Airways gồm 6 thành viên: ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao của Bamboo Airways diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways chính thức trở về dưới sự quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC theo đề xuất từ nhóm nhà đầu tư cũ, đại diện cho ông Dương Công Minh.

Tập đoàn FLC là nhà đầu tư sáng lập và từng dẫn dắt Bamboo Airways trong giai đoạn tăng trưởng đột phá, ngay sau khi tiếp quản, Tập đoàn FLC đã xây dựng kế hoạch phát triển mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu: tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng quy mô khai thác đội bay, củng cố mạng đường bay...

Bamboo Airways đang cấp tập hoàn tất các công tác chuẩn bị để nhận thêm 1 tàu bay, phục vụ tăng cường tải cho giai đoạn cao điểm cuối năm. Đồng thời, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục bổ sung tàu bay để tăng quy mô đội bay ngay trước thềm Tết Nguyên Đán 2026.

Hiện nay, Bamboo Airways cũng thông báo tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn, phục vụ cho kế hoạch tăng trưởng trong dài hạn cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.



Bước vào giai đoạn 2026 – 2030, Bamboo Airways được Tập đoàn FLC định hướng phát triển hệ sinh thái hàng không thông minh, kết hợp đa lĩnh vực: Dịch vụ bay, logistics, bảo dưỡng kỹ thuật, đào tạo nhân lực, suất ăn hàng không. Chuỗi liên kết du lịch - nghỉ dưỡng - golf trên nền tảng công nghệ đồng bộ.