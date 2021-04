Vụ tắc kênh đào Suez: cơ hội cho nhà sản xuất container Trung Quốc kiếm lời

Nhu cầu container trên toàn cầu đang cao chạm mốc kỷ lục trong năm nay, nhất là sau sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez gần đây.

Trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 vừa qua, giá mỗi container tiêu chuẩn 20 ft (TEU) đã tăng hơn gấp đôi so với hồi 2019, lên 3.500 USD và dự kiến khó giảm trong phần còn lại của năm. Đó là nhận định của bà Mai Boliang, giám đốc điều hành của China International Marine Containers (CIMC), công ty sản xuất container lớn nhất hành tinh, nơi sản xuất và xuất xưởng khoảng một nửa số container trên khắp hành tinh.

“Chúng tôi đã nhận đủ đơn đặt hàng cho nửa đầu năm 2021 và dự kiến nhu cầu container sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Vụ tắc nghẽn kênh đào Suez gần đây có thể sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu container”, qua đó đẩy giá container lên cao, theo bà Mai.

Vụ tắc kênh đào Suez: nhà sản xuất container Trung Quốc có thể kiếm lời lớn

Kênh đào Suez, tuyến đường thủy chính nối biển Địa Trung Hải với Biển Đỏ, nơi thông qua 12% kim ngạch thương mại hàng hóa toàn cầu bằng đường biển đã bị tắc nghẽn suốt 6 ngày liền khi siêu tàu container lớn bậc nhất hành tinh Ever Given bị mắc kẹt giữa kênh đào. Kênh Suez được thông từ hôm 29/3, nhưng dự kiến hệ quả từ việc tắc kênh đào sẽ còn kéo dài khi làm chậm trễ việc thông quan của hàng trăm con tàu container khác.

Các nhà phân tích lo ngại vụ việc sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý các container rỗng tại các cảng, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt container trên toàn cầu. “Hiệu ứng tiêu cực với chuỗi cung ứng đang trở nên phức tạp hơn do sự tắc nghẽn tại nhiều cảng ở châu Á và châu Âu”, theo các nhà phân tích từ Panjiva, một nhóm nghiên cứu cơ sở dữ liệu thương mại thuộc S&P Global.

Thêm vào đó, rất nhiều tàu định tuyến lại lộ trình vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi để tránh điểm tắc nghẽn ở kênh đào Suez dự kiến cũng bị chậm trễ hành trình khoảng 1 tuần. Các tuyến đường thương mại nối giữa châu Á và châu Âu hay châu Á đi Bắc Mỹ dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công ty sản xuất container IMC có trụ sở tại Thâm Quyến đã hoạt động hết công suất kể từ cuối năm 2020, khi sự phục hồi không đồng đều trên toàn cầu hậu đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu toàn cầu với hàng hóa trung Quốc tăng vọt. Điều này gây ra tình trạng thiếu container khi nhiều hãng vận tải gửi hàng loạt container rỗng sang Trung Quốc để chất đầy hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về nước, qua đó kiếm lời nhiều hơn, theo kết quả cuộc điều tra của CNBC.

Theo bà Mai, khoảng 98% container trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc. CIMC hiện đang vận hành 20 dây chuyền với năng lực sản xuất khoảng 220.000 TEU mỗi tháng, gần một nửa tổng năng lực sản xuất container trên toàn cầu. Công nhân của hãng cũng làm việc hết công suất với 11 tiếng/ ngày, 6 ngày/ tuần.

Năm ngoái, lợi nhuận ròng của CIMC đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2019, lên mức 5,3 tỷ NDT (806 triệu USD), chủ yếu do mảng kinh doanh container tăng vọt. Hãng này đã bỏ túi hơn 1,9 tỷ NDT từ doanh số bán container trong năm ngoái, tức tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tổng cộng, CIMC đã bán được hơn 1 triệu TEU vào năm 2020, tăng khoảng 12% so với năm 2019.

Theo bà Mai, một nguyên nhân đẩy giá container tăng cao bên cạnh nhu cầu cao trên toàn cầu là giá thép tăng khi nền kinh tế phục hồi trong đại dịch. “Chúng tôi khó có khả năng giảm giá bán container, chủ yếu là do kỳ vọng nhu cầu container sẽ không giảm cho đến ít nhất tháng 9 năm nay”.