Maybank: Nền kinh tế Việt Nam vẫn vững mạnh, tái khẳng định dự báo tăng trưởng GDP 7,3%

Xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn đầu là ngành điện tử

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 đã duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ với ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, tăng +6,9% so với tháng trước, nhờ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Máy tính & điện tử là động lực chính, với lượng hàng xuất khẩu tăng 52,5% (so với 40,9% trong tháng 6). Hầu hết các sản phẩm phi điện tử tiếp tục tăng trưởng, nhưng một số sản phẩm có đà tăng trưởng chậm hơn do hoạt động nhập hàng trước có dấu hiệu hạ nhiệt, bao gồm dệt may (+5% so với +13,5% trong tháng 6) và giày dép (+3,3% so với +4,1% trong tháng 6).

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng trưởng chậm hơn nhưng vẫn mạnh mẽ +26% (so với +31,8% trong tháng 6; mức thấp nhất trong 6 tháng), một tháng trước khi mức thuế quan 20% cao hơn có hiệu lực. Xuất khẩu hàng dệt may (+6,4% so với +17,5% trong tháng 6) và giày dép (+1% so với +5,5% trong tháng 6) có tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng tăng trưởng xuất khẩu hàng điện tử đã tăng lên +83,5%, mức cao nhất trong 3 tháng.

Tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc (+20,1% so với +9,1% trong tháng 6) đã tăng tốc lên mức mạnh nhất trong 5 tháng, nhờ vào hàng điện tử (+57,7%) và trái cây & rau quả (+45,8%). Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu hàng điện tử sang Trung Quốc có thể phản ánh sự hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng đóng vai trò là trung tâm sản xuất "Trung Quốc + 1".

Cán cân thương mại nhìn chung không thay đổi ở mức 2,27 tỷ USD trong tháng 7 (so với 2,86 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6), với kim ngạch nhập khẩu tăng +17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng công nghiệp tháng 7 tăng +8,5% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời tăng +0,5% so với tháng trước. Kết quả tháng 6 được điều chỉnh giảm xuống còn +8% so với cùng kỳ năm trước (so với +10,8% trước đó), nhờ vào ngành sản xuất (mới: +9,3%; trước đó: +12,1%). Sản lượng sản xuất tăng +9,3% trong tháng 7, tương tự như tháng trước. Có sự phục hồi ở ngành máy tính & điện tử (+5,1% so với mức điều chỉnh giảm +2,7% trong tháng 6), thiết bị điện (+15,2% so với +12% trong tháng 6) và dệt may (+7,1% so với +4,7% trong tháng 6). Tăng trưởng ở ngành may mặc (+9,8% so với +14,1% trong tháng 6) và máy móc & thiết bị (+0,6% so với +7,9% trong tháng 6) đã hạ nhiệt.

Ngành sản xuất tiếp tục tuyển dụng, với số lượng nhân viên tăng +1,1% so với tháng trước và +4,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lạc quan, tăng trưởng sản lượng sản xuất vẫn chậm hơn xuất khẩu, đặc biệt là đối với hàng điện tử. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng máy tính & điện tử (tính theo giá trị gia tăng) tăng +8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu của ngành này (tính theo giá trị gộp) tăng +41,6%.



Theo các nhà phân tích của Maybank, khoảng cách này cho thấy sự phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu, trong bối cảnh các công ty đa quốc gia (MNC) đang tái cấu trúc lắp ráp hạ nguồn từ Trung Quốc sang Việt Nam. Phản ánh sự gia tăng nhập khẩu đầu vào trung gian từ Trung Quốc, nhập khẩu máy tính & điện tử từ quốc gia này đã tăng +48,8% trong tháng 7, duy trì tốc độ trên 40% kể từ tháng 2.

Thị phần nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm -5,8% điểm từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025 do thuế quan tăng, trong khi thị phần nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng +1,7%.

Doanh số bán lẻ, lượng khách du lịch tăng trong tháng cao điểm Mùa Hè

Tăng trưởng doanh số bán lẻ đã ổn định ở mức +9,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7 (+1,1% so với tháng trước), phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tháng vào tháng 6. Doanh số bán hàng hóa tăng lên +7,7% (so với +6,7% trong tháng 6), trong khi doanh số bán phòng nghỉ và thực phẩm & đồ uống tăng mạnh +16,3% (so với +14,1% trong tháng 6).

Doanh thu từ du lịch tăng +12,6%, mức thấp nhất trong 7 tháng, mặc dù lượng khách du lịch tăng lên khi mùa cao điểm bắt đầu. Lượng khách du lịch quốc tế trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng là 1,56 triệu lượt, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước (so với +17% trong tháng 6). Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi khách Trung Quốc (+56,9% so với +27,5% trong tháng 6), Lào (+60,4% so với +17,8% trong tháng 6) và Campuchia (+44,2% so với +3,3% trong tháng 6). Du khách từ Trung Quốc đã phục hồi 96% so với mức trước đại dịch, vượt trội so với các thị trường ASEAN khác trong bối cảnh lo ngại về an toàn (đặc biệt là ở Thái Lan) và xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.

Dự báo kinh tế Việt Nam những tháng tới?

Các nhà phân tích Maybank đánh giá cam kết FDI (tức là FDI đã đăng ký) đã tăng trưởng vững chắc hơn trong tháng 7. Bởi dù trong 7 tháng đầu năm 2025 vốn FDI đăng ký 24,1 tỷ USD, chỉ tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng +32,6% trong nửa đầu năm 2025. Nhưng chủ yếu do vốn đăng ký mới đến tháng 7 đạt 10 tỷ USD, giảm -11% với các giao dịch nhỏ hơn, trong khi vốn FDI điều chỉnh tăng +95,3% (10 tỷ USD), khi các tập đoàn toàn cầu mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa mua cổ phần và góp vốn tăng +61% (4,07 tỷ đô la Mỹ), chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và khoa học/công nghệ. Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là nguồn cam kết FDI lớn nhất.

Maybank tái khẳng định dự báo lạm phát chung của Việt Nam năm 2025 là 3,2%, nhờ lạm phát nhập khẩu được kiềm chế và các biện pháp trong nước nhằm duy trì mức giảm thuế GTGT 2% (với phạm vi mở rộng sang các sản phẩm và dịch vụ vận tải, hậu cần và CNTT từ tháng 7) và miễn học phí từ năm học tháng 9. Những điều này sẽ bù đắp áp lực lạm phát từ việc giá thịt lợn, điện, chăm sóc sức khỏe và tiền thuê nhà tăng. Số lượng các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi ngày càng tăng trong những tuần gần đây có thể làm tăng giá thịt lợn, vốn chiếm khoảng 4% CPI.



Maybank tái khẳng định dự báo tăng trưởng GDP là 7,3% trong năm 2025 và 6,9% trong năm 2026. Chính phủ gần đây đã nâng mục tiêu GDP cả năm lên 8,3%-8,5%. Tăng trưởng xuất khẩu và sản xuất có thể sẽ chậm lại sau khi mức thuế quan cao hơn 20% đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và mức thuế trung chuyển 40% có hiệu lực vào tháng 8, nhưng chúng tôi dự kiến mức giảm tốc này sẽ được đo lường so với đợt suy thoái xuất khẩu lớn gần đây nhất của châu Á. Tuy nhiên, sự suy giảm bên ngoài sẽ được bù đắp bởi đầu tư công lạc quan và đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ, bên cạnh sự gia tăng đầu tư trong nước trong bối cảnh các cải cách khu vực tư nhân đang được triển khai đều đặn.

Phân bổ vốn FDI 7 tháng đầu năm theo ngành. Tăng trưởng vốn đầu tư khu vực công.

Maybank dự báo tiêu dùng phục hồi tương đối chậm (dưới mục tiêu tăng trưởng doanh số bán lẻ 12% của chính phủ), do ảnh hưởng của thuế quan Mỹ sắp áp lên Việt Nam và chiến dịch trấn áp hàng giả của Chính phủ. Tuy nhiên, những nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ nhằm giảm chi phí sinh hoạt và hỗ trợ sức mua (kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2%, miễn giảm học phí trường công, hoãn thuế, đề xuất khấu trừ thuế cá nhân cho các chi phí thiết yếu như giáo dục và y tế) đang báo hiệu triển vọng tiêu dùng khả quan.

Ngân hàng Nhà nước đã và đang thúc đẩy các ngân hàng giảm chi phí vay vốn và bơm thanh khoản vào thị trường liên ngân hàng để hạ nhiệt lãi suất huy động đang tăng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Khả năng cắt giảm lãi suất chính sách đang giảm dần, do NHNN có thể lựa chọn sử dụng nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ mục tiêu khác để tăng thanh khoản, thay vì điều chỉnh lãi suất chuẩn trong bối cảnh áp lực tỷ giá. Maybank hiện kỳ vọng NHNN sẽ duy trì lãi suất chính sách cho đến cuối năm.



Nhóm FX của Maybank gần đây đã hạ dự báo tỷ giá USD/VND, dự kiến tỷ giá sẽ đạt 26.000 vào cuối năm (so với mức 25.600 trước đó), vì các nhà phân tích kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ cho phép tỷ giá giảm để ứng phó với mức thuế quan cao hơn.