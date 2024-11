Xác định trách nhiệm để xảy ra vi phạm cổ phần Tổng công ty XD Đường Thuỷ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa tại Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ.

Thanh tra Chính phủ đã có thông báo số 2414/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ khi lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, Bộ GTVT đề nghị chỉ định nhà thầu Công ty TNHH Kiểm toán Kresten ACA Việt Nam trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là chưa thực hiện đúng với quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ. Ảnh: Báo Xây Dựng

Cùng đó, chưa hoàn thành xử lý tồn đọng về tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hoá: gói thấu "Thi công nạo vét lần đầu các công trình biển" - Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, do Ban QLDA chưa thực hiện quyết toán và còn nợ Tổng công ty Xây dựng Đường thủy khoảng 36 tỷ đồng; Gói thầu số 7 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, vẫn còn nợ chưa thanh toán số tiền khoảng 29 tỷ đồng.

Xác định giá đất theo số sách kế toán mà không xác định giá đất theo giá thị trường để tính vào giá trị doanh nghiệp, đối với 2 cơ sở nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: địa chỉ 470A Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, diện tích 54,4 m3; địa chỉ 18E3 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, diện tích 235,5 m là chưa thực hiện đúng tiết b điểm 9.2 khoản 9 Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và Điều 56 Luật Đất đai năm 2003, cần phải rà soát để tính toán đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng, trách nhiệm thuộc Bộ GTVT, Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Tổng Công ty XDĐT và đơn vị Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Đối với tài sản của Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ có 8 cơ sở nhà đất với diện tích 10.704,5 m, trong đó 3/8 cơ sở nhà đất đã hoàn thành thủ tục pháp lý (cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất) và thực hiện nghĩa vụ tài chính; 4/8 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành thủ tục pháp lý do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc chậm trễ của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương: 01/8 cơ sở nhà đất đã hoàn thành thủ tục pháp lý, nhưng chưa được cấp phép xây dựng do không phù hợp quy hoạch an ninh quốc phòng.

Đối với việc tranh chấp quyền sử dụng đất tại cơ sở nhà đất số 60 Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, do Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Tổng công ty này giai đoạn trước cổ phần hóa thiếu trách nhiệm không thực hiện các thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Nghệ An và Bộ GTVT chưa thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát

Cùng đó, chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đối chiếu, kiểm kê, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất đai khi xây dựng phương án cổ phần hóa để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để giải quyết tranh chấp dứt điểm, Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hoàn thiện thủ tục về đất đai và nộp ngân sách nhà nước tiền thuê đất theo đúng quy định.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Tổng công ty xây dựng Đường Thuỷ, UBND TP.Đà Nẵng, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Bộ GTVT.