Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Chuẩn bị cho 'cuộc chơi' mới

Một số loại trái cây Việt Nam như sầu riêng, thanh long… xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đang hút hàng, tăng giá. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chơi mới bằng việc chú trọng chất lượng, sản phẩm chỉn chu, chứ không chạy theo số lượng, giá cả…

Hút hàng, được giá

Vina T&T Group là 1 trong 25 công ty Việt Nam có mã số về sầu riêng, mã số vùng trồng sầu riêng xuất sang Trung Quốc. Mới đây, Vina T&T và Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông, Trung Quốc) ký kết hợp tác xuất khẩu 90.000 tấn sầu riêng tươi chính ngạch sang Trung Quốc trong năm 2023. “Lâu nay, sầu riêng Việt Nam vẫn được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nhưng ít người tiêu dùng Trung Quốc biết đến do chưa có thương hiệu rõ ràng. Hiện nay, sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch, có thương hiệu, được giao dịch qua nhiều kênh phân phối hiện đại nên rất được ưa chuộng”, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Vina T&T Group, cho biết. Theo ông Tùng, Thái Lan đã xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc nhiều năm, có mạng lưới phân phối rộng lớn nhưng Việt Nam cũng có lợi thế là có nguồn sầu riêng quanh năm, ở gần Trung Quốc hơn nên tiện lợi trong khâu vận chuyển, sầu riêng tươi ngon hơn. Nhiều khách hàng khen sầu riêng Việt Nam ngọt, béo, đậm đà, chín mềm và rất thơm.

Thanh long xuất khẩu tăng giá khi Trung Quốc mở cửa Ảnh: U.P

Ông Tùng cho hay, đơn hàng xuất khẩu trái cây tươi trong tháng 1 tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm truyền thống duy trì đơn hàng ổn định. Trái bưởi xuất sang Mỹ và sầu riêng vào Trung Quốc góp phần vào mức tăng trưởng này. Các mặt hàng mới gia nhập đường đua xuất khẩu chính ngạch có đơn hàng bổ sung theo ngày. “Một là do nhu cầu của thị trường, sức mua tại châu Âu và Mỹ đang phục hồi nhanh hơn so với dự báo rằng phải đến cuối quý II/2023. Trong khi đó, mặt hàng trái cây tươi tiêu thụ nhanh do vậy đối tác đặt đơn mới theo ngày, nhất là từ thị trường Trung Quốc”, ông Tùng cho biết.

"Phải chuẩn chỉnh lại tất cả mọi thứ, sau này các loại trái cây Việt Nam xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư sang Trung Quốc chứ không còn đi theo dạng tiểu ngạch. Đây là cuộc chơi bắt buộc phải có sự chuẩn bị sẵn sàng" Bà Ngô Tường Vy, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu

Trung bình mỗi tháng Công ty Vinamit đều xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Công ty Vinamit, cho hay, trước đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam phải bán sầu riêng cho Thái Lan, còn nay xuất thẳng sang Trung Quốc. Giá sầu riêng của Việt Nam hiện thấp hơn nhiều so với Thái Lan. “Với giá bán sầu riêng của doanh nghiệp Việt thì giới trung lưu và bình dân ở Trung Quốc cũng tiếp cận được. Đây là lý do khiến sầu riêng hút hàng vào mùa Tết vừa qua”, ông Viên nói.

Bà Nguyễn Thị Hà Thanh, Giám đốc Công ty Thanh Hà (TPHCM), chia sẻ: “Hiện nay thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc đang hút hàng. Từ lúc Trung Quốc mở lại cửa khẩu, dỡ bỏ các rào cản kiểm dịch, công ty đã chuyển toàn bộ hàng hóa đường biển sang đường bộ để rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường”. Theo bà Thanh, nếu như cùng thời điểm này năm trước thanh long rớt giá thê thảm còn 1.000 - 2.000 đồng/kg thì hiện nay đã tăng lên trên 30.000 đồng/kg nhưng cũng không có hàng để thu mua.

Nghĩ xa hơn

Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sản lượng lớn sang thị trường Trung Quốc. Bà Ngô Tường Vy, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn XNK Trái cây Chánh Thu, cho biết, dịp Tết vừa qua, tình hình tiêu thụ sầu riêng rất tốt, giá cả tăng cao. Tuy nhiên sau Tết, mức tiêu thụ chững lại, giá giảm sâu. Chúng ta đã phải trả giá ngay cho sự cẩu thả này. “Nông dân, doanh nghiệp cần chỉn chu hơn và nghĩ xa hơn vì cái chung. Mùa vụ sầu riêng của Thái Lan cũng sắp tới, nếu chúng ta không có những nhận định đúng đắn, bán hàng neo giá cao, sản phẩm không đúng chất lượng thì rất khó cạnh tranh”, bà Vy cảnh báo.

“Trung Quốc hiện đã là thị trường khó tính, tiêu chuẩn khắt khe nên bà con nông dân, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định thị trường để xuất khẩu suôn sẻ, tránh vi phạm”, ông Nguyên khuyến cáo. ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói.