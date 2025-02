Gỗ Đức Thành đạt 118% kế hoạch năm 2024, vay nợ "phình to"

Cụ thể, năm 2024, Gỗ Đức Thành lỗ hoạt động tài chính hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái gần như đi ngang. Chi phí bán hàng cũng không biến động nhiều, ở mức 17,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 68% lên 45,3 tỷ đồng.



Kết thúc năm 2024, Gỗ Đức Thành báo lãi trước thuế 70,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 71,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 56% và 54% so với năm trước.



Năm 2024, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu lãi sau thuế 60 tỷ đồng, tăng 65% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp đạt 118% kế hoạch đề ra.

Trong đó, xét riêng quý IV/2024, Gỗ Đức Thành báo lãi sau thuế 16,8 tỷ đồng, tăng 31% dù doanh thu giảm 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lý giải, doanh thu giảm nhẹ chủ yếu do sức mua thị trường yếu.



Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng nhiều do công ty có nhiều cải tiến quy trình sản xuất, điều hành hiệu quả nên năng suất lao động tốt. Bên cạnh đó, công ty thực hiện dồn 3 nhà máy lại thành một nên cùng lúc tiết kiệm được quỹ lương do tinh gọn nhân sự, tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí quản lý... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thêm lợi nhuận nhờ cho thuê nhà xưởng của hai nhà máy đã rời đi.



Kết thúc năm 2024, Gỗ Đức Thành ghi nhận tổng tài sản ở mức 519,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cuối năm trước, chủ yếu tập trung tăng ở tài sản dài hạn.



Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm 14% so với cuối năm trước còn 234 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh hơn 17 tỷ đồng còn 5,2 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 25% còn 51,5 tỷ đồng.



Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20% lên 94,4 tỷ đồng, bao gồm: Phải thu ngắn hạn củ khách hàng 26,6 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 2,4 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn 33 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác 32,3 tỷ đồng.



Ngoài ra, hàng tồn kho cuối năm 2024 cũng giảm 19% còn 74,5 tỷ đồng.



Trong khi đó, tài sản dài hạn tăng 108% lên 285 tỷ đồng do phát sinh khoản bất động sản đầu tư 210,4 tỷ đồng.



Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Gỗ Đức Thành là 228,7 tỷ đồng, tăng 95% so với đầu năm. Nợ vay tại ngày 31/12/2024 là 150,5 tỷ đồng, tăng 111% so với đầu năm do phát sinh khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn 83 tỷ đồng.



Gỗ Đức Thành cho biết, khoản vay dài hạn 83 tỷ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để thanh toán các khoản nhận chuyển nhượng đất, nhà xưởng phục vụ hoạt động kinh doanh cho thuê tại p. Tân Hiệp, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với thời hạn vay tối đa 120 tháng. Lãi suất cố định trong 2 năm đầu kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên là 6%/năm, sau đó lãi suất biến động theo lãi suất thị trường.



Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) trong năm 2024 đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023.

Chuyên viên phân tích Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, chính sách thuế của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ mới tuy tạo ra thách thức trong ngắn hạn nhưng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu G&SPG trong trung dài hạn.

Chuyên gia của MBS Research đánh giá việc chính sách thuế mới về trung và dài hạn sẽ tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu G&SPG và giúp Việt Nam mở rộng thị phần tại Mỹ. Sau khi áp dụng mức thuế mới, giá các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc sẽ cao hơn từ đó khiến người dân Mỹ chuyển hướng sang các mặt hàng thay thế có giá cả phải chăng hơn.

"Về trung hạn và dài hạn, chúng tôi kỳ vọng chính sách thuế mới tại Mỹ cùng xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng Mỹ sẽ tác động tích cực tới nhu cầu tiêu thụ G&SPG của Việt Nam, giúp sản lượng xuất khẩu G&SPG tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025", MBS nhận định.