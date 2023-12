114 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã tại Gia Lai bị giải thể trong năm 2023

Theo số liệu thống kê trong năm 2023, đã có 114 doanh nghiệp và 16 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị giải thể.

Chiều 28/12, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo số liệu, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong năm 2023 ước tính tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 28,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 27,38%; khu vực dịch vụ chiếm 40,40%; thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 3,95%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 1,69% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu là công nghiệp khai khoáng tăng 35,96% do lượng đặt hàng của các công ty tăng. Bên cạnh đó, một số ngành lại giảm như công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 3,98% là do ngành sản xuất và phân phối điện sản xuất theo sự điều tiết của điện lực Việt Nam; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,54%.

Quang cảnh buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2023

Trong năm 2023, có 950 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 90,5% so với kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 9.850 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 114 doanh nghiệp giải thể (giảm 9,9%), có 201 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (giảm 9,8%), có 302 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại (tăng 10,5%). Ngoài ra, có 67 hợp tác thành lập mới, giải thể 16 hợp tác xã.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở quý 4 cho thấy, xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ quý IV/2023 khó khăn hơn so với quý III/2023.

Theo đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý IV/2023 so với quý trước thì có 20,51% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh khả quan hơn; 43,59% số doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn rơi vào các nhóm ngành chế biến gỗ, in ấn, sản xuất các sản phẩm phi kim loại, sản xuất giường tủ bàn ghế...; còn lại đa số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định chiếm tỷ lệ 35,9%.

Dự kiến quý I/2024 so với quý IV/2023 thì sẽ có 25,64% số doanh nghiệp cho rằng xu hướng sẽ tốt lên; 28,21% số doanh nghiệp dự báo kém đi; 46,15% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 toàn tỉnh Gia Lai ước đạt 680 triệu USD, đạt 100% so kế hoạch, tăng 3,03% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu chủ lực là mặt hàng cà phê, sản lượng xuất khẩu đạt 230.000 tấn, tương đương giá trị đạt 490 triệu USD, tăng 4,26% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 110 triệu USD, đạt 100% so với kế hoạch, giảm 21,43% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu giảm chủ yếu do lượng nông sản (sắn lát, hạt điều) nhập từ Campuchia qua của khẩu quốc tế Lệ Thanh giảm.

Cũng trong năm 2023, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 5.533 tỷ đồng, đạt 101,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 15.224,1 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán Trung ương giao, đạt 96,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,7% so với cùng kỳ.