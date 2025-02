Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát, xử lý các tồn tại tổ chức giao thông

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã có phản ánh về những bất cập trong hệ thống biển báo chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông, cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe, gây xung đột giao thông.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, cùng với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng rà soát, giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe... gây xung đột giao thông; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/3/2025.

Nút giao KHuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Theo Cục CSGT - Bộ Công an, kể từ khi Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực (1/1/2025), đường phố Hà Nội khác lạ nhiều so với trước đây.

Tại các nút giao thông, ô tô xe máy gần như chấp hành nghiêm chỉnh theo tín hiệu đèn. Cảnh xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, đi không đúng làn đường không còn phổ biến như trước.

Một trong những thành phần được hưởng lợi trông thấy từ Nghị định 168 là người đi bộ. Trong giờ cao điểm cũng như thấp điểm, người đi bộ sang đường không còn phải nơm nớp lo sợ như trước.

Trước đây, tại những điểm dành cho người đi bộ sang đường, khi đèn tín hiệu ưu tiên được bật, người đi bộ gặp rất nhiều khó khăn vì các phương tiện giao thông không chịu nhường đường, thì nay, khi có đèn đỏ, ô tô, xe máy đều dừng đúng vạch kẻ đường. Người đi bộ sang đường thoải mái hơn, an tâm hơn.