30 người đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi mới được thuê nhà ở xã hội

Công Xuân - Văn Tùng
26/09/2025 18:48 GMT +7
30 trường hợp đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi mới được thuê nhà ở xã hội là giáo viên, nhân viên siêu thị, lao động tự do, hưu trí…

Chiều 26/9, theo thông tin PV Etime, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt danh sách người được thuê nhà ở xã hội, thuộc tài sản công tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.

Số nhà ở xã hội được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho thuê của Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, vốn là khu nhà xây dựng để phục vụ tái định cư, gồm khối nhà 9 tầng (thuộc tổ 1, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).Ảnh: VT

Đây là những người đầu tiên được cho thuê nhà ở xã hội của tỉnh Quảng Ngãi mới, sau khi Kon Tum hoàn thành hợp nhất với tỉnh này (Quảng Ngãi cũ).

Trong danh sách vừa được phê duyệt, có tất cả 30 trường hợp được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.

Số được thuê là những trường hợp công, viên chức của các cơ quan đơn vị nhà nước; nhân viên các doanh nghiệp và công ty; người lao động tự do, cán bộ hưu trí…

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, Sở Xây

dựng (đơn vị quản lý vận hành) thông báo cho người được thuê nhà ở xã hội có tên trong danh sách biết, để lập thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội theo quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội; kiểm tra, đăng tải danh sách đối tượng được thuê nhà và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

1 khối nhà ở xã hội ở Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.Ảnh: VT

Được biết số nhà ở xã hội được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho thuê của Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, vốn là khu nhà xây dựng để phục vụ tái định cư, gồm khối nhà 9 tầng (thuộc tổ 1, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Trước khi hợp nhất với Quảng Ngãi, vào tháng 5/2025, chính quyền Kon Tum đã ký quyết định cho chuyển công năng khối nhà này.

Theo quyết định mà tỉnh Kon Tum đã ký, khối nhà 9 tầng có tổng diện tích sàn hơn 8.800 m2, gồm 96 căn hộ với diện tích từ 49 m2 - 70 m2/căn và các hạng mục phụ trợ khác: Bãi đậu xe, khu dịch vụ công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vệ sinh chung, cầu thang, thang máy, hành lang giao thông…

Từ tầng 2 - tầng 9, có 12 căn/tầng, với các loại căn hộ được phân loại và đánh ký hiệu từ A1 - A3 và B1 - B3.

Cụ thể đối với căn hộ A1 có 2 căn, diện tích 65 m2/căn (gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Căn hộ loại A2 có 2 căn, diện tích 68,5 m2/căn (gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Căn hộ loại A3 có 2 căn, diện tích 70 m2/căn (gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Đối với căn hộ loại B1 có 2 căn, diện tích 52,5 m2/căn (gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Toàn cảnh khu nhà ở xã hội Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.Ảnh: VT

Căn hộ loại B2 có 2 căn, diện tích 59,5 m2/căn (gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp,1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Căn hộ loại B3 có 2 căn, diện tích 49 m2/căn (gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và khu sân phơi).

Tầng sân thượng (tầng kỹ thuật) có phòng kỹ thuật thang máy; cầu thang bộ; sảnh thoát hiểm; thang thoát hiểm ngoài nhà….

