Huế chuẩn bị “bơm lực” cho doanh nghiệp thành lập mới: Hỗ trợ từ công nghệ đến kế toán

TP. Huế đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được thụ hưởng của chính sách là các doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (trừ doanh nghiệp có vốn nước ngoài), các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Một trong những nội dung hỗ trợ đáng chú ý hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu tiên phục vụ kê khai, nộp thuế điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến khác, với mức 1,5 triệu đồng/doanh nghiệp. Song song đó, doanh nghiệp thành lập mới cũng được hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử cho lần đăng ký đầu tiên, mức hỗ trợ tương tự 1,5 triệu đồng.

Các hộ kinh doanh đang có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp dự kiến được hỗ trợ mạnh nhằm khuyến khích quá trình chuyển đổi.

Cụ thể, thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên chuyển đổi và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Điều kiện để nhận hỗ trợ bao gồm: Hộ kinh doanh phải hoạt động liên tục ít nhất một năm trước khi chuyển đổi, đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ và có đăng ký hợp pháp trước khi thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh còn được hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong ba năm đầu, tối đa 24 tháng, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp mới giảm gánh nặng chi phí ban đầu, sớm ổn định hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật về kế toán – thuế.

Dự thảo nghị quyết đưa ra nguyên tắc hỗ trợ: Nếu doanh nghiệp cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ cho cùng một nội dung theo các chính sách khác nhau, doanh nghiệp được quyền chọn mức có lợi nhất.

Chính sách hỗ trợ này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh và phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Huế trong giai đoạn mới.